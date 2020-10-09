Чалов оформил дубль в матче молодежной сборной России. Это первые его голы с июля

В отборочном матче молодежного Евро-2021 Россия громит Эстонию со счетом 4:0.

Дубль в этой игре оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

22-летний форвард сумел отличиться в официальной встрече впервые за три месяца. Он не забивал с 12 июля.