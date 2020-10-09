Чалов оформил дубль в матче молодежной сборной России. Это первые его голы с июля

сколько знакомых лиц в кадре
В отборочном матче молодежного Евро-2021 Россия громит Эстонию со счетом 4:0.
Дубль в этой игре оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов.
22-летний форвард сумел отличиться в официальной встрече впервые за три месяца. Он не забивал с 12 июля.
Федор Чалов реализовал 11-метровый удар в ворота команды Эстонии.#РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yH9Ux8Qm1rПриложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Wx6RrdYKFZ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020
Наир Тикнизян прострелил в штрафную, Федор Чалов в касание отправил мяч в сетку ворот.#РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yH9Ux8Qm1rПриложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/YxBM8VBHM1— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020