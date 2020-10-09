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    Чалов оформил дубль в матче молодежной сборной России. Это первые его голы с июля

    В отборочном матче молодежного Евро-2021 Россия громит Эстонию со счетом 4:0.

    Дубль в этой игре оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

    22-летний форвард сумел отличиться в официальной встрече впервые за три месяца. Он не забивал с 12 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +923

      elessar arnor 1 час назад

      сколько знакомых лиц в кадре

      0
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    • ...
      Рейтинг: +945

      vmonomah17 1 час назад

      Надо было раньше полякам дубли щабивать, а теперь уже поздно

      0
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