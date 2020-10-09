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  • Селихов: «Зенит» подвыдохся. После трех трофеев в прошлом сезоне эмоции подугасли»

Селихов: «Зенит» подвыдохся. После трех трофеев в прошлом сезоне эмоции подугасли»

9 октября 2020, 08:59
20

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался об игре «Зенита» в чемпионате России.

«Спартак» сильнее «Зенита»? Свою команду всегда хочется возвысить. Впереди ещe много матчей – длинная дистанция покажет.

Если честно, судя по последним матчам, «Зенит» немного подвыдохся. Они провели хороший прошлый сезон, три трофея взяли, но эмоции чуть-чуть подугасли», – сказал Селихов в интервью на ютуб-канале «Футбольный Хейт».

  • 26-летний Селихов не играет с апреля 2019 года.
  • Селихов брал со «Спартаком» чемпионство.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Хейт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Селихов Александр
Комментарии (20)
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paracetamol
1602223982
Зенит готовится к ЛЧ и силы бережет. Но свиням этого не понять!
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Garrincha58
1602225911
Селихов наверное в Зенит метит а так он прав Зенит сейчас никакой даже вчера сборники из Зенита сдохли после 25 минут Мостовой так вообще с самого начала еле волочил ноги а это при том что ты молод тебя выпустили в старте так доказывай ан нет почему такое происходит с зенитовцами функционально подсели но тренер Черчесов это не видит
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Kollljan
1602231568
Тут нет однозначности: или "Зенит подвыдохся", или Черчесов всех уже достал.
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vka1970
1602231753
Зенит команда возрастная, да и игр проводят они многовато.Так что усталости грех удивляться.Это было прогнозируемо.Вот справится ли Богданыч с тренировочным процессом и вытащит ли Зенит из функциональной ямы, куда более интересно на данный момент.
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Каратель помойников
1602232640
бзденит просто оку ел ,если убрать админресурс-это просто команда-середнячок
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Spirit_78
1602234393
Осень для Зенита всегда была кризисной в плане игры. То, как команда будет чувствовать себя весной, всё и решит.
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petrucho-spb
1602243124
Эмоциональный спад присутствует, но о яме утверждать рано и вообще её может не быть. Если игра двух лидеров дает ничью , а в предыдущей забивается 6 мячей о какой яме идёт речь? Это ответ не автору, а некоторым болелам , выдающим желаемое за действительное. Наше имя ЗЕНИТ и нам это нравится.
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mamba9090909
1602262733
Чтобы судить о эмоциях и возможностях команды, надо быть внутри команды, а не судить со стороны.
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Nevsky_RU
1602266817
Статистика домашнего для Срама матча с Зенитом: Удары по воротам Удары в створ Угловые Спартак М 13 4 3 Зенит 22 11 6 Базара нет мясцо сильнее)) В тарасоффке походу какой то микроб мозг разъедает))
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alp
1602267808
жуйню сморозил... либо тренер по физподготовке лошара, либо, работает команду на пик готовности к другому турниру
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