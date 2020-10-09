Селихов: «Зенит» подвыдохся. После трех трофеев в прошлом сезоне эмоции подугасли»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался об игре «Зенита» в чемпионате России.

«Спартак» сильнее «Зенита»? Свою команду всегда хочется возвысить. Впереди ещe много матчей – длинная дистанция покажет.

Если честно, судя по последним матчам, «Зенит» немного подвыдохся. Они провели хороший прошлый сезон, три трофея взяли, но эмоции чуть-чуть подугасли», – сказал Селихов в интервью на ютуб-канале «Футбольный Хейт».