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    Селихов: «Зенит» подвыдохся. После трех трофеев в прошлом сезоне эмоции подугасли»

    Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался об игре «Зенита» в чемпионате России.

    «Спартак» сильнее «Зенита»? Свою команду всегда хочется возвысить. Впереди ещe много матчей – длинная дистанция покажет.

    Если честно, судя по последним матчам, «Зенит» немного подвыдохся. Они провели хороший прошлый сезон, три трофея взяли, но эмоции чуть-чуть подугасли», – сказал Селихов в интервью на ютуб-канале «Футбольный Хейт».

    • 26-летний Селихов не играет с апреля 2019 года.
    • Селихов брал со «Спартаком» чемпионство.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Хейт»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5411

      Alekxei Z. 59 минут назад

      Не стоит игрокам давать оценку конкурентам, тем более отрицательную.
      Весной подведём итоги.

      0
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      Рейтинг: +4230

      KPCCSPB 1 час назад

      Судя по тому, что даже мёртвые кони отчуханили народных, то да, Зенит перегорел немного. Игр больше чем у других, отдыха меньше, сборные, это должно рано или поздно было случиться.

      2
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      Рейтинг: +11589

      Garrincha58 1 час назад

      Селихов наверное в Зенит метит а так он прав Зенит сейчас никакой даже вчера сборники из Зенита сдохли после 25 минут Мостовой так вообще с самого начала еле волочил ноги а это при том что ты молод тебя выпустили в старте так доказывай ан нет почему такое происходит с зенитовцами функционально подсели но тренер Черчесов это не видит

      0
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      Рейтинг: +14119

      silver29 1 час назад

      Будет более точнее "финансово подвыдохся", Газпрому сейчас тяжело не ясная перспектива с Северным потоком и просто заоблачные штрафы от пшеков ((( тут поневоле свернешь не профильные активы под названием сенит и судейский корпус.

      2
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      Рейтинг: +8594

      paracetamol 1 час назад

      Зенит готовится к ЛЧ и силы бережет. Но свиням этого не понять!

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