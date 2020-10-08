Кварацхелия – лучший игрок «Рубина» второй месяц подряд

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком команды в сентябре по версии болельщиков.

В прошлом месяце 19-летний грузин забил один гол и заработал два пенальти.

В августе Кварацхелия также становился лучшим футболистом «Рубина».

Яркий дриблинг, гол и два заработанных пенальтиПобеду во второй раз в этом сезоне одержал Хвича Кварацхелия, который набрал 50% голосов.На втором месте Ин Бом – 38%. На третьем Оливер Абильдгор – 5%. pic.twitter.com/RR74qe5ZZ8