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    Кварацхелия – лучший игрок «Рубина» второй месяц подряд

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком команды в сентябре по версии болельщиков.

    В прошлом месяце 19-летний грузин забил один гол и заработал два пенальти.

    В августе Кварацхелия также становился лучшим футболистом «Рубина».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18449

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Его игра впечатляет. Только бы не был "омоложенный", как часто случается с кавказцами.

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