Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная России сыграет со Швецией в красной форме

    Пресс-служба сборной России показала форму, в которой команда проведет товарищеский матч против Швеции.

    Выбор сделан в пользу красного комплекта.

    • Матч Россия – Швеция состоится сегодня на «ВЭБ Арене».
    • Начало игры – в 19:15 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2020 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 9 октября 2020, 06:47

      А мы тут всю неделю гадали в какой форме сыграет сборная у себя дома, в основной или выездной, НОВОСТЬ РАДИ НОВОСТИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      NotFound 8 октября 2020, 12:59

      Крутая новость! На главную страницу закрепить её надо =)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 