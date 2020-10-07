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    Дзюба – лучший игрок «Зенита» в сентябре по версии болельщиков

    Болельщики «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим футболистом сентября.

    Форвард сине-бело-голубых набрал 50,09% голосов, опередив защитника Данила Кругового (14,57%) и полузащитника Вильмара Барриоса (7,61%).

    В сентябре капитан «Зенита» принял участие в трех матчах, забил пять мячей и отдал один ассист.

    • Дзюба оформил хет-трик в матче девятого тура РПЛ с «Уфой» (6:0).
    • Артем забил победный гол в матче седьмого тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5041

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Где , они голосуют ? Как можно сравнивать Барриоса , Малкома и бревно ?!

      3
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      Рейтинг: +2498

      aaaaahhhh 56 минут назад

      полено забивающие из офсайда, да, далеко мир шагнул пока я был в отпуске:)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2381

      Semenycch 57 минут назад

      Дзюбиньо вообще вне конкуренции с остальными в лиге, он конкурирует только с самим собой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2636

      Axe111 1 час назад

      Ужас

      1
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      Рейтинг: +781

      Граф2019 1 час назад

      Дзюба наше все...

      0
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      Рейтинг: +13306

      vladimir-7 > Граф2019 28 минут назад

      Нет, это бревно не наше, ОНО только ИХ, ГОЛУБЫХ.

      1
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      Рейтинг: +2412

      vsespartak01 > vladimir-7 22 минуты назад

      голубое бревнооооооооо!голубое!николай трубач что ль пел про это с древесиной внутри!??

      0
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