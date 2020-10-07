Дзюба – лучший игрок «Зенита» в сентябре по версии болельщиков

Болельщики «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим футболистом сентября.
Форвард сине-бело-голубых набрал 50,09% голосов, опередив защитника Данила Кругового (14,57%) и полузащитника Вильмара Барриоса (7,61%).
В сентябре капитан «Зенита» принял участие в трех матчах, забил пять мячей и отдал один ассист.
- Дзюба оформил хет-трик в матче девятого тура РПЛ с «Уфой» (6:0).
- Артем забил победный гол в матче седьмого тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:1).
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Источник: официальный сайт «Зенита»