Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Сентонса: «Спартак» интересуется, но тут без шансов. Фабьен стоит 15 миллионов»

Агент Сентонса: «Спартак» интересуется, но тут без шансов. Фабьен стоит 15 миллионов»

6 октября 2020, 15:28
13

Агент Джеки Муйал, представляющий интересы защитника «Метца» Фабьена Сентонса, оценил вероятность перехода футболиста в «Спартак».

«Интересуется ли им «Спартак»? Да. Но тут без шансов. Он стоит 15 миллионов евро. У «Спартака» нет денег на такой трансфер», – сказал Муйал.

  • Москвичи готовы купить игрока за 4 миллиона евро.
  • 24-летний француз перешел в «Метц» летом 2019 года из «Ланса» за 3 миллиона евро.
  • В этом Лиги 1 Сентонс сыграл 6 матчей, результативными действиями не отметился.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Метц Сентонс Фабьен
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1601987705
пусть агент его купит сам за 15
Ответить
derrik2000
1601987817
)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Этот агент наглый как не знаю кто! На трансфермаркете его "красная цена" 4 млн евро. Ладно-ладно, ещё 50 000 агенту, уболтал. )) Но больше - ни ни. )) А откровенно говоря - просто НЕ НУЖЕН.
Ответить
oyabun
1601987821
Это очень смешно читать, но хочется сказать этому агенту Спасибо, если он не пустит вот Это к нам. Больше напрягает другое - почему Газизов в принципе рассматривает подобное, извините, дерьмо, как усиление Спартака?
Ответить
JTherry
1601988939
на фига Спартаку этот непонятный Сентонс? главное - что Кока купил, наконец, Оку у жены Мамая))) с руками оторвал красивый номер для новенького Ролс-Ройса!!!
Ответить
slavа0508
1601999993
Ну агенты,,,,если из России хотят купить,,,то сказочным образом 4 ляма превращаются в 15 лямов,,,,его рыночная цена 4 ляма что и подтверждает transfermarkt,,,,,
Ответить
Главные новости
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
34
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+