Агент Сентонса: «Спартак» интересуется, но тут без шансов. Фабьен стоит 15 миллионов»

Агент Джеки Муйал, представляющий интересы защитника «Метца» Фабьена Сентонса, оценил вероятность перехода футболиста в «Спартак».
«Интересуется ли им «Спартак»? Да. Но тут без шансов. Он стоит 15 миллионов евро. У «Спартака» нет денег на такой трансфер», – сказал Муйал.
- Москвичи готовы купить игрока за 4 миллиона евро.
- 24-летний француз перешел в «Метц» летом 2019 года из «Ланса» за 3 миллиона евро.
- В этом Лиги 1 Сентонс сыграл 6 матчей, результативными действиями не отметился.
Источник: «Спорт-Экспресс»