Агент Сентонса: «Спартак» интересуется, но тут без шансов. Фабьен стоит 15 миллионов»

Агент Джеки Муйал, представляющий интересы защитника «Метца» Фабьена Сентонса, оценил вероятность перехода футболиста в «Спартак».

«Интересуется ли им «Спартак»? Да. Но тут без шансов. Он стоит 15 миллионов евро. У «Спартака» нет денег на такой трансфер», – сказал Муйал.