«Чемпионат»: «Спартак» предложил за защитника «Метца» 4 миллиона

Походу хотят дырку заткнуть недорого. Надо бы и в центр кого-нибудь.
Понять действия администрации можно, в еврокубках не участвуем , заваливать деньгами тоже смысла нет.
Зимой, если на что-то будем претендовать можно и разориться , а пока по мелочи.
«Спартак» сделал предложение «Метцу» покупке правого защитника Фабьена Сентонса, сообщает «Чемпионат».
Москвичи готовы купить игрока за 4 миллиона евро.
- 24-летний француз перешел в «Метц» летом 2019 года из «Ланса» за 3 миллиона евро.
- В этом Лиги 1 Сентонс сыграл 6 матчей, результативными действиями не отметился.