Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    «Чемпионат»: «Спартак» предложил за защитника «Метца» 4 миллиона

    «Спартак» сделал предложение «Метцу» покупке правого защитника Фабьена Сентонса, сообщает «Чемпионат».

    Москвичи готовы купить игрока за 4 миллиона евро.

    • 24-летний француз перешел в «Метц» летом 2019 года из «Ланса» за 3 миллиона евро.
    • В этом Лиги 1 Сентонс сыграл 6 матчей, результативными действиями не отметился.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5385

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Походу хотят дырку заткнуть недорого. Надо бы и в центр кого-нибудь.
      Понять действия администрации можно, в еврокубках не участвуем , заваливать деньгами тоже смысла нет.
      Зимой, если на что-то будем претендовать можно и разориться , а пока по мелочи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11893

      derrik2000 2 часа назад

      Найти видео с его игрой - задача не просто трудная, а очень трудная.
      Но всё таки что-то нашёл, правда, для этого пришлось "галопом по европам" посмотреть матчи с его участием.
      Играет за Метц под 18-м номером.
      Скорость... так себе... на троечку...
      В атаках своей команды не часто принимает участие: всё в основном сзади стоит. Контролирует, то есть... )))
      Неплохой удар со средней дистанции, но ему не часто портнёры позволяют бить по воротам. Чужим воротам, разумеется. ))
      А что касается выполнения своих основных обязанностей...
      Смотрел матч Олимпик - Метц (1-1).
      Так ответный гол Олимпика в ворота Метца изначально "соорудил" именно Сентонс, который стал "в раскоряку" между двумя игроками Олимпика и не знал, что дальше деллать.
      А когда Олимпик уже приблизился с его фланга к штрафной Метца, ПОТРУСИЛ в штрафную и был статистом при взятии ворот.
      Вот такие дела.
      И ЧЕМ он лучше Рассказова да и любого из российских ДОБРОТНЫХ правых защитников - не понимаю...
      Может, тем лучше, что он - ФРАНЦУЗ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5385

      Alekxei Z. > derrik2000 10 минут назад

      И охота тебе ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1480

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Мельчит спартак, да и светловат для зулуса!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7439

      JTherry > ФК Пупсик 2 часа назад

      зато зенит приобрел очередного многомиллионного уголька-зулуса, Вендела, скоро одни н**ры будут в составе, вираж, аууу!!!)))) не зенит, а сборная занзибара))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79618
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru