Бувач: «Мы хотели взять Кокорина в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал об интересе московского клуба к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

«Я хотел, чтобы мы вязли Кокорина. Не знаю, что произошло – то ли мы объявили слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в «Спартак», – сказал Бувач в интервью Нобелю Арустамяну.