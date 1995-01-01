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    Бувач: «Мы хотели взять Кокорина в «Динамо»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал об интересе московского клуба к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

    «Я хотел, чтобы мы вязли Кокорина. Не знаю, что произошло – то ли мы объявили слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в «Спартак», – сказал Бувач в интервью Нобелю Арустамяну.

    • 29-летний Кокорин в этом сезоне провeл три игры.
    • До перехода в «Спартак» форвард 4,5 года выступал за «Зенит».

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8786

      alarm 3 минуты назад

      лично мне очень нравится, как он выступает за спартаг. гы-гы!

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