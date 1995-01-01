Бувач: «Мы хотели взять Кокорина в «Динамо»

лично мне очень нравится, как он выступает за спартаг. гы-гы!
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал об интересе московского клуба к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.
«Я хотел, чтобы мы вязли Кокорина. Не знаю, что произошло – то ли мы объявили слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в «Спартак», – сказал Бувач в интервью Нобелю Арустамяну.
- 29-летний Кокорин в этом сезоне провeл три игры.
- До перехода в «Спартак» форвард 4,5 года выступал за «Зенит».