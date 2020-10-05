Сегодня Теллес подпишет контракт с «МЮ». Игрок проходит медосмотр

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
27-летний бразилец проходит медосмотр в «Юнайтед», после чего отправится в офис клуба для подписания контракта по схеме «4+1». Ожидается, что этот трансфер принесет «Порту» 20 миллионов евро.
- Теллес играл за «Порту» с 2016 года.
- В трех матчах чемпионата Португалии в его активе два гола и один ассист.
- Рыночная стоимость крайнего защитника – 40 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо