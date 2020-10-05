Сегодня Теллес подпишет контракт с «МЮ». Игрок проходит медосмотр

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

27-летний бразилец проходит медосмотр в «Юнайтед», после чего отправится в офис клуба для подписания контракта по схеме «4+1». Ожидается, что этот трансфер принесет «Порту» 20 миллионов евро.