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    «Бавария» купила за 9 миллионов полузащитника «Эспаньола» Року

    «Бавария» объявила о переходе полузащитника «Эспаньола» Марка Роки.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро.

    Испанец заключил с новым клубом контракт до 2025 года и выбрал себе 22-й игровой номер.

    • Рока – воспитанник «Эспаньола».
    • За основную команду провел 121 матч, забил три гола и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость хавбека – 16 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10188

      Skull_Boy 15 минут назад

      Ха, зато с Интера и МС трясли 40

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