«Бавария» купила за 9 миллионов полузащитника «Эспаньола» Року

Ха, зато с Интера и МС трясли 40
«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Эспаньола» Марка Роки.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро.
Испанец заключил с новым клубом контракт до 2025 года и выбрал себе 22-й игровой номер.
- Рока – воспитанник «Эспаньола».
- За основную команду провел 121 матч, забил три гола и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 16 миллионов евро.
#ServusMarcDer #FCBayern verpflichtet Marc Roca.https://t.co/1M6YiGYS2v#MiaSanMia @marcroca21 pic.twitter.com/FcYTJoLQUH— FC Bayern München (@FCBayern) October 4, 2020