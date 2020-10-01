«Бавария» купила за 9 миллионов полузащитника «Эспаньола» Року

«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Эспаньола» Марка Роки.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро.

Испанец заключил с новым клубом контракт до 2025 года и выбрал себе 22-й игровой номер.