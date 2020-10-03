В первом матче ЛЕ ЦСКА сыграет в гостях с «Вольфсбергом», в последнем – с «Динамо» З

Хз, по мне так соперники конечно не сильнее цска. хотя фейенорд , как по мне, достаточно не плох, да и загреб в порядке. В теории у цска есть шансы выиграть каждого, но и проиграть тоже, хз, как-то цска не везет с такими соперникам, им куда легче играть блин с реалом или там лионом, чем с загребом будто.
Стало известно расписание ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы. Турнир для россиян начнется 22 октября в Москве.
1-й тур. 22 октября. 22:00 по Москве. «Вольфсберг» – ЦСКА.
2-й тур. 29 октября. 19:55. ЦСКА – «Динамо» З.
3-й тур. 5 ноября. 23:00. «Фейеноорд» – ЦСКА.
4-й тур. 26 ноября. 20:55. ЦСКА – «Фейеноорд».
5-й тур. 3 декабря. 20:55. ЦСКА – «Вольфсберг».
6-й тур. 10 декабря. 23:00. «Динамо» З – ЦСКА.