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    В первом матче ЛЕ ЦСКА сыграет в гостях с «Вольфсбергом», в последнем – с «Динамо» З

    Стало известно расписание ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы. Турнир для россиян начнется 22 октября в Москве.

    1-й тур. 22 октября. 22:00 по Москве. «Вольфсберг» – ЦСКА.

    2-й тур. 29 октября. 19:55. ЦСКА – «Динамо» З.

    3-й тур. 5 ноября. 23:00. «Фейеноорд» – ЦСКА.

    4-й тур. 26 ноября. 20:55. ЦСКА – «Фейеноорд».

    5-й тур. 3 декабря. 20:55. ЦСКА – «Вольфсберг».

    6-й тур. 10 декабря. 23:00. «Динамо» З – ЦСКА.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    03.10.2020 08:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 3 октября 2020, 14:53

      Хз, по мне так соперники конечно не сильнее цска. хотя фейенорд , как по мне, достаточно не плох, да и загреб в порядке. В теории у цска есть шансы выиграть каждого, но и проиграть тоже, хз, как-то цска не везет с такими соперникам, им куда легче играть блин с реалом или там лионом, чем с загребом будто.

      0
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      Рейтинг: +101279

      zigbert 3 октября 2020, 11:11

      Все команды в группе по силам. Удачи ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 октября 2020, 08:37

      ЦСКА, успешных игр, повторите успех 2005 года и возьмите КУБОК в
      Россию. УДАЧИ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67898

      portero 2 октября 2020, 23:37

      Удачи ЦСКА!!
      В ЛЕ хороший шанс пройти как можно дальше, почему бы не взять кубок.....

      5
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