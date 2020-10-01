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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Ахмат» объявил о заключении контракта с Полярусом

    Полузащитник Артем Полярус официально перешел из «Химок» в «Ахмат».

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 330 тысяч евро.

    Контракт 28-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на три года.

    За новую команду украинец будет выступать под 14-м номером.

    • Полярус выступал за «Химки» с лета 2019 года.
    • На его счету 39 матчей, девять голов и 11 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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