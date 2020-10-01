«Ахмат» объявил о заключении контракта с Полярусом

Полузащитник Артем Полярус официально перешел из «Химок» в «Ахмат».

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 330 тысяч евро.

Контракт 28-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на три года.

За новую команду украинец будет выступать под 14-м номером.

Полярус выступал за «Химки» с лета 2019 года.

На его счету 39 матчей, девять голов и 11 ассистов.