«Ахмат» объявил о заключении контракта с Полярусом

Полузащитник Артем Полярус официально перешел из «Химок» в «Ахмат».
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 330 тысяч евро.
Контракт 28-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на три года.
За новую команду украинец будет выступать под 14-м номером.
- Полярус выступал за «Химки» с лета 2019 года.
- На его счету 39 матчей, девять голов и 11 ассистов.
Полузащитник футбольного клуба «Химки» Артем Полярус перешел в «Ахмат». Накануне футболист прибыл в расположение клуба, сегодня подписал личный контракт, рассчитанный на три года.За «Ахмат» Артем Полярус будет заявлен под номером 14. pic.twitter.com/OP28fjIugn— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 1, 2020