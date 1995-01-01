«РБ-Спорт»: «Спартак» продлил контракт с Рассказовым и отдал его в аренду «Арсеналу»

Правый защитник Николай Рассказов заключил новый контракт со «Спартаком», утверждает «РБ-Спорт».

Действующее соглашение между сторонами истекало по окончании этого сезона, однако игрок и клуб договорились о его продлении.

Детали договора пока неизвестны.

После подписания нового контракта Рассказов ушел в аренду в тульский «Арсенал» с целью получать стабильную игровую практику в РПЛ.