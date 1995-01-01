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    «РБ-Спорт»: «Спартак» продлил контракт с Рассказовым и отдал его в аренду «Арсеналу»

    Правый защитник Николай Рассказов заключил новый контракт со «Спартаком», утверждает «РБ-Спорт».

    Действующее соглашение между сторонами истекало по окончании этого сезона, однако игрок и клуб договорились о его продлении.

    Детали договора пока неизвестны.

    После подписания нового контракта Рассказов ушел в аренду в тульский «Арсенал» с целью получать стабильную игровую практику в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии7
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      Рейтинг: +24934

      oyabun 14 минут назад

      Что то я не понимаю логики - Рассказов продлил контракт со Спартаком Зачем? Логично было предположить чтобы на своей позиции на правом фланге играть и освободить Зобу для центра. А он уходит в аренду. В чем смысл? Попахивает махровым идиотизмом.

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      Рейтинг: +14729

      vka1970 39 минут назад

      Спартак не шёл на условия Рассказова, а Рассказов не шёл на условия Спартака.Видимо кто то кого то продавил.Явно.

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      Рейтинг: +8

      nabo45 59 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " nabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +18429

      Боцман59rus 1 час назад

      Все понятно, покупок не будет. Зоба на фланге затычкой, в центре дырень. Ни атаку разогнать, ни опорника в отбор, в результате все атаки противника, как поезд мимо нищего, а виновотые как всегда ЦЗ, которые вследствие импотентной средней линии КБ, встречают соперника жопой к воротам на полусогнутых ....приехали пля, картина маслом))))

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      Рейтинг: +11537

      derrik2000 1 час назад

      "Детали договора пока неизвестны."

      Вот когда будут "детали договора" известны, тогда и что-то можно порассуждать.
      А пока так... пустяковая информация...

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      Рейтинг: +383

      Gerecht165 1 час назад

      Из Тулы в родной Ефремов теперь кататься будет ближе

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      Рейтинг: +2567

      rash1959 1 час назад

      и это правильно, и зарплату получил и играть будет, а где - это уже второе...

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