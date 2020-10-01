Дзюба – лучший игрок РПЛ в сентябре

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего игрока турнира по итогам сентября.

Этого звания удостоился капитан «Зенита» Артем Дзюба. За него проголосовали представители лиги и болельщики. Эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение полузащитнику «Сочи» Кристиану Нобоа.

В сентябре Дзюба забил пять голов и сделал один ассист в трех матчах.