Дзюба – лучший игрок РПЛ в сентябре

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Пресс-служба РПЛ назвала лучшего игрока турнира по итогам сентября.
Этого звания удостоился капитан «Зенита» Артем Дзюба. За него проголосовали представители лиги и болельщики. Эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение полузащитнику «Сочи» Кристиану Нобоа.
В сентябре Дзюба забил пять голов и сделал один ассист в трех матчах.
Артeм Дзюба — лучший игрок сентября в #ТинькоффРПЛ!За форварда @zenit_spb проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа.#ИгрокМесяца pic.twitter.com/qw2KaDkTIs— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2020