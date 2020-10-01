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    Дзюба – лучший игрок РПЛ в сентябре

    Пресс-служба РПЛ назвала лучшего игрока турнира по итогам сентября.

    Этого звания удостоился капитан «Зенита» Артем Дзюба. За него проголосовали представители лиги и болельщики. Эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение полузащитнику «Сочи» Кристиану Нобоа.

    В сентябре Дзюба забил пять голов и сделал один ассист в трех матчах.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13708

      silver29 52 минуты назад

      Всю Россию обойдешь, хуже шлюбы не найдешь (((

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      Рейтинг: +2588

      Гавроша 1 час назад

      Зенитовцы всегда первые!

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      Рейтинг: +8494

      paracetamol 1 час назад

      Справедливое решение.

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      Рейтинг: +18429

      Боцман59rus 2 часа назад

      Раздражает термин "ассист" , утомляет "ЗМС Дзюба" и улыбает "Эксперды Матч Премьер" ))) - как то так.

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      Рейтинг: +4954

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Эти эксперты доказали , что они Проходимцы !

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      Рейтинг: +11

      Axel26 2 часа назад

      вот это точно бред!

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