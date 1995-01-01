Газизов – о Ломовицком: «Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков?»

Обработал мяч и забил - это было, конечно, красиво.
Однако на этом всё, чем он запомнился.
Какой-то он нескладный, медленно думающий...
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о досрочном возвращении полузащитника Александра Ломовицкого из аренды в «Химках».
«Возвращение Ломовицкого? Саша сейчас игрок «Химок». Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков? Это неправда», — сказал Газизов.
- В матче 9-го тура РПЛ Ломовицкий забил гол в ворота «Динамо», ставший победным (1:0).
- Позднее появилась информация, что «Спартак» вернет игрока из аренды.