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    Газизов – о Ломовицком: «Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков?»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о досрочном возвращении полузащитника Александра Ломовицкого из аренды в «Химках».

    «Возвращение Ломовицкого? Саша сейчас игрок «Химок». Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков? Это неправда», — сказал Газизов.

    • В матче 9-го тура РПЛ Ломовицкий забил гол в ворота «Динамо», ставший победным (1:0).
    • Позднее появилась информация, что «Спартак» вернет игрока из аренды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11476

      derrik2000 34 минуты назад

      Обработал мяч и забил - это было, конечно, красиво.
      Однако на этом всё, чем он запомнился.
      Какой-то он нескладный, медленно думающий...

      0
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      Рейтинг: +391

      Ужас Бората 2 часа назад

      Правильно. Пусть играет. В Спартаке нынешнем ему только одно место - на лавке.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -216

      Волька 2 часа назад

      Лом ноль

      1
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      Рейтинг: +4749

      maior-60 2 часа назад

      Ну вот, Газизов просветил. И зачем было утятину распространять?

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