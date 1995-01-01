Газизов – о Ломовицком: «Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков?»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о досрочном возвращении полузащитника Александра Ломовицкого из аренды в «Химках».

«Возвращение Ломовицкого? Саша сейчас игрок «Химок». Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков? Это неправда», — сказал Газизов.