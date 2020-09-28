Фати – первый с 2012 года игрок «Барселоны», оформивший дубль в первые 20 минут матча Примеры

В матче третьего тура Примеры «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счетом 4:0.

На 15-й и 19-й минутах встречи отличился вингер каталонской команды Ансу Фати.

Как сообщает Mister Chip, он стал первым игроком за последние восемь лет, который оформил дубль за «Барсу» в стартовые 20 минут игры чемпионата Испании.

В 2012 году аналогичное достижение покорилось Лионелю Месси, а ранее еще трем футболистам – Марти Вентольре (в 1933 году), Шандору Кочишу (1961) и Лафосу Бустильо (1969).