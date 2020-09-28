«Бенфика» продаст Диаша в «Сити» за 68 миллионов и купит Отаменди за 15

«Бенфика» объявила о договоренности с «Манчестер Сити» по трансферам центральных защитников Рубена Диаша и Николаса Отаменди.

«Сити» купит португальского центрдэфа за 68 миллионов евро и еще 3,6 миллиона заплатит в виде бонусов. «Бенфика» же отдаст за аргентинца 15 миллионов.

Для завершения сделки игрокам осталось пройти медицинский осмотр.