«Бенфика» продаст Диаша в «Сити» за 68 миллионов и купит Отаменди за 15

«Бенфика» объявила о договоренности с «Манчестер Сити» по трансферам центральных защитников Рубена Диаша и Николаса Отаменди.
«Сити» купит португальского центрдэфа за 68 миллионов евро и еще 3,6 миллиона заплатит в виде бонусов. «Бенфика» же отдаст за аргентинца 15 миллионов.
Для завершения сделки игрокам осталось пройти медицинский осмотр.
- Диаш в прошлом сезоне отыграл в Примейре 33 матча, забил два мяча и сделав три ассиста.
- Отаменди в сезоне-2019/20 провел 39 матчей во всех турнирах, забив три мяча.
Источник: Официальный сайт «Бенфика»