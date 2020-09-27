«Эвертон» хочет купить Зума, «Челси» готов продать защитника за 40 миллионов

«Эвертон» заинтересован в приобретении центрального защитника «Челси» Курта Зума, пишет Le10Sport.

Лондонцы готовы продать француза. В это трансферное окно «Челси» пополнил свой состав двумя центрбэками Тияго Силвой и Малангом Сарром, и даже если последний будет отдан в аренду, место в стартовом составе займет бразилец. Клуб Романа Абрамовича рассмотрит предложение в 40 миллионов евро.

Зума провел в «Эвертоне» прошлый сезон на правах аренды.