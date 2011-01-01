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    «Эвертон» хочет купить Зума, «Челси» готов продать защитника за 40 миллионов

    «Эвертон» заинтересован в приобретении центрального защитника «Челси» Курта Зума, пишет Le10Sport.

    Лондонцы готовы продать француза. В это трансферное окно «Челси» пополнил свой состав двумя центрбэками Тияго Силвой и Малангом Сарром, и даже если последний будет отдан в аренду, место в стартовом составе займет бразилец. Клуб Романа Абрамовича рассмотрит предложение в 40 миллионов евро.

    Зума провел в «Эвертоне» прошлый сезон на правах аренды.

    • В этом сезоне защитник забил в АПЛ один мяч в двух играх.
    • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

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    Источник: Le10Sport

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