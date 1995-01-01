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    Бундеслига. «Хоффенхайм» разгромил «Баварию», мюнхенцы проиграли впервые с декабря 2019 года

    Во втором туре Бундеслиги «Хоффенхайм» дома крупно переиграл «Баварию» – 4:1.

    Для мюнхнецев это поражение стало первым с 7 декабря 2019 года, когда «Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

    «Хоффенхайм» возглавил турнирную таблицу, баварцы занимают шестое место.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

    Хоффенхайм – Бавария – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бичакчич, 16; 2:0 – Даббур, 24; 2:1 – Киммих, 36; 3:1 – Крамарич, 77; 4:1 – Крамарич, 90+2 ( с пенальти)

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      nabo45 12 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " nabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +1298

      Алехсбургер. 14 минут назад

      Дас ист антракт.(с).)
      Но ненадолго.

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      Рейтинг: +1001

      Спартак гуно знают все 18 минут назад

      Короче, одни маты и думаю про мясных!
      =)))
      Сколько было слов за 4:0 от Зенита.
      Мы достаем свой ***, вы открываете рот, мы писаем, вам кайф!
      =)))))

      0
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      Рейтинг: +1618

      Vladarg 37 минут назад

      Очень трудно поверить в именно такой исход поединка,наблюдая до этого с какой лёгкостью Мюнхен сметает все на своем пути..

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      Рейтинг: +5271

      Viper for CSKA 39 минут назад

      Это было что-то. Баварцам явно не хватило сил и эмоций. А Хоффенхайм играл быстро, нагло, местами просто образцово. Крамарич - топ. "Новый" Хеннес показал товар лицом. Интересно, какие эмоции сейчас дядя Ули испытывает. Деревенщину - с победой, заслужили. А вот следующему сопернику Баварии не завидую. Красные будут очень злые.

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      Рейтинг: +10571

      Cules2013 42 минуты назад

      Бавария уже не первый год клиент Хоффи) Даже уход Нагельсманна в Лейпциг не помог

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      Рейтинг: +6409

      Сильвербой 45 минут назад

      Зенит и Локомотив, ваш выход!!!

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      Рейтинг: +1298

      Алехсбургер. > Сильвербой 13 минут назад

      ххыыы..+)))

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