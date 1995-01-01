Бундеслига. «Хоффенхайм» разгромил «Баварию», мюнхенцы проиграли впервые с декабря 2019 года

Во втором туре Бундеслиги «Хоффенхайм» дома крупно переиграл «Баварию» – 4:1.

Для мюнхнецев это поражение стало первым с 7 декабря 2019 года, когда «Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

«Хоффенхайм» возглавил турнирную таблицу, баварцы занимают шестое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Хоффенхайм – Бавария – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Бичакчич, 16; 2:0 – Даббур, 24; 2:1 – Киммих, 36; 3:1 – Крамарич, 77; 4:1 – Крамарич, 90+2 ( с пенальти)

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