«Эвертон» может подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Ромеро

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может сменить команду до закрытия трансферного окна.
По информации The Times, в услугах аргентинца заинтересован «Эвертон».
Сам 33-летний футболист хочет покинуть «МЮ», чтобы иметь стабильную игровую практику.
При этом «Эвертон» рассматривает Ромеро не в качестве основного вратаря, а как конкурента для Джордана Пикфорда.
- Рыночная стоимость игрока – 2,8 миллиона евро.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает следующим летом.
- В прошлом сезоне Ромеро провел 17 матчей и пропустил пять голов.
Источник: The Times