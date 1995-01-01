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    «Эвертон» может подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Ромеро

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может сменить команду до закрытия трансферного окна.

    По информации The Times, в услугах аргентинца заинтересован «Эвертон».

    Сам 33-летний футболист хочет покинуть «МЮ», чтобы иметь стабильную игровую практику.

    При этом «Эвертон» рассматривает Ромеро не в качестве основного вратаря, а как конкурента для Джордана Пикфорда.

    • Рыночная стоимость игрока – 2,8 миллиона евро.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает следующим летом.
    • В прошлом сезоне Ромеро провел 17 матчей и пропустил пять голов.

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    Источник: The Times

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