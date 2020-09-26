«Эвертон» может подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Ромеро

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может сменить команду до закрытия трансферного окна.

По информации The Times, в услугах аргентинца заинтересован «Эвертон».

Сам 33-летний футболист хочет покинуть «МЮ», чтобы иметь стабильную игровую практику.

При этом «Эвертон» рассматривает Ромеро не в качестве основного вратаря, а как конкурента для Джордана Пикфорда.