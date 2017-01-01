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    «Сити» ведет переговоры с «Бенфикой» по трансферу Диаша

    «Манчестер Сити» продолжает поиски центрального защитника.

    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб вступил в переговоры с «Бенфикой» по трансферу Рубена Диаша.

    В сделку может быть включен центрдеф «Сити» Николас Отаменди, общая сумма трансфера оценивается в 55 миллионов евро.

    • Диаш в прошлом сезоне отыграл в Примейре 33 матча, забив два мяча и сделав три ассиста.
    • Рыночная стоимость португальца – 35 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,9 миллиона человек.

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