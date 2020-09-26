«Сити» ведет переговоры с «Бенфикой» по трансферу Диаша

«Манчестер Сити» продолжает поиски центрального защитника.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб вступил в переговоры с «Бенфикой» по трансферу Рубена Диаша.

В сделку может быть включен центрдеф «Сити» Николас Отаменди, общая сумма трансфера оценивается в 55 миллионов евро.