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    Tutto Napoli: «Спартак» предложил Хюсаю контракт на пять лет

    «Спартак» вышел на «Наполи» с предложением о покупке правого защитника Эльсеида Хюсая. Для самого албанца готов контракт на пять лет с зарплатой (с учетом бонусов) в размере почти 3 миллионов евро, пишет Tutto Napoli.

    По сведениям источника, россияне готовы заплатить за защитника 7 миллионов евро, но неаполитанцы просят 10.

    • За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
    • Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tutto Napoli

    Интернет-издание о «Наполи», существующее с 2002 года. Аудитория в твиттере - более 78 тысяч подписчиков.

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    25.09.2020 22:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11269

      derrik2000 14 минут назад

      А если ещё знать, что сейчас он выведен из основы и пылит за вторую команду, то ЭТО, конечно, успех селекции! ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +60

      Вар Яг 1 час назад

      Видишь разные варианты усиления Спартака, а про себя думаешь-а на кой х. этот албанец и т. п. нужен. Лучше подыскать молодого защитника из ФНЛ с подписанием контракта 1+2 на мизер. Именно 1+2,в том смысле что будешь год основе вот тебе продолжение и увеличение контракта до блайда.

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      Рейтинг: +5175

      Владислав Vlad > Вар Яг 1 час назад

      Неужели в ФНЛ есть игроки уровня Наполи?
      Что-то из Италии не едут за ними.)))

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