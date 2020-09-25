Tutto Napoli: «Спартак» предложил Хюсаю контракт на пять лет

«Спартак» вышел на «Наполи» с предложением о покупке правого защитника Эльсеида Хюсая. Для самого албанца готов контракт на пять лет с зарплатой (с учетом бонусов) в размере почти 3 миллионов евро, пишет Tutto Napoli.
По сведениям источника, россияне готовы заплатить за защитника 7 миллионов евро, но неаполитанцы просят 10.
- За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
- Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: Tutto Napoli
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