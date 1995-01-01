Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    «Зенит» изолировал Шамкина

    Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин изолирован. У него симптомы простуды, но тест на коронавирус отрицательный.

    «Я выяснил, что речь идет о хаве Данииле Шамкине. И речь реально не о коронавирусе, а о безопасности.

    СБГ крайне аккуратно подходят к исполнению санитарных требований, буквально дуют на воду. Вот и с Шамкиным тот же случай – простуда, не более, позавчера футболисты сдали тесты на коронавирус, все дали отрицательный результат», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Завтра, 26 сентября, «Зенит» сыграет в девятом туре РПЛ с «Уфой».
    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • Шамкин в этом сезоне РПЛ не провел ни матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      mama1991 40 минут назад

      и выделили 16 миллиардов рублей на насильствинное лечение в монте карло.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79336
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru