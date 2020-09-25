«Зенит» изолировал Шамкина

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин изолирован. У него симптомы простуды, но тест на коронавирус отрицательный.

«Я выяснил, что речь идет о хаве Данииле Шамкине. И речь реально не о коронавирусе, а о безопасности.

СБГ крайне аккуратно подходят к исполнению санитарных требований, буквально дуют на воду. Вот и с Шамкиным тот же случай – простуда, не более, позавчера футболисты сдали тесты на коронавирус, все дали отрицательный результат», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.