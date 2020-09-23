Тренер ПАОКа Феррейра – о матче в Краснодаре: «Это не поражение, результат нас устраивает»

Главный тренер ПАОКа Абель Феррейра подвел итог первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:2). Греки вели по ходу встречи.

«Хорошая игра, качественный темп, мы могли выиграть. Это не поражение, мы сыграли качественно, но большую роль сыграли детали.

У нас было много моментов. Хочу отметить игру вратаря, который был в хорошей форме.

Мы правильно выбрали тактику, хорошо действовали командно, результат нас устраивает. Думаю, ответный матч позволит нам показать свои лучшие качества», – сказал португалец.