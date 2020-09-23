Тренер ПАОКа Феррейра – о матче в Краснодаре: «Это не поражение, результат нас устраивает»

Главный тренер ПАОКа Абель Феррейра подвел итог первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:2). Греки вели по ходу встречи.
«Хорошая игра, качественный темп, мы могли выиграть. Это не поражение, мы сыграли качественно, но большую роль сыграли детали.
У нас было много моментов. Хочу отметить игру вратаря, который был в хорошей форме.
Мы правильно выбрали тактику, хорошо действовали командно, результат нас устраивает. Думаю, ответный матч позволит нам показать свои лучшие качества», – сказал португалец.
- Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
- Перед ним команды проведут матчи внутренних чемпионатов.
- В прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии вылетел от греческого «Олимпиакоса».
Источник: Sports.ru