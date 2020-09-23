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  • Тренер ПАОКа Феррейра – о матче в Краснодаре: «Это не поражение, результат нас устраивает»

Тренер ПАОКа Феррейра – о матче в Краснодаре: «Это не поражение, результат нас устраивает»

23 сентября 2020, 00:58
7

Главный тренер ПАОКа Абель Феррейра подвел итог первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:2). Греки вели по ходу встречи.

«Хорошая игра, качественный темп, мы могли выиграть. Это не поражение, мы сыграли качественно, но большую роль сыграли детали.

У нас было много моментов. Хочу отметить игру вратаря, который был в хорошей форме.

Мы правильно выбрали тактику, хорошо действовали командно, результат нас устраивает. Думаю, ответный матч позволит нам показать свои лучшие качества», – сказал португалец.

  • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
  • Перед ним команды проведут матчи внутренних чемпионатов.
  • В прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии вылетел от греческого «Олимпиакоса».

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Краснодар ПАОК Феррейра Абель
Комментарии (7)
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vmonomah17
1600839132
По классике жанра после поражения 1:2 на чужом поле паок победит на своем 1:0. Даже спартак не так давно не смог пройти паок))
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vsespartak01
1600840152
краснодар паок пройдет!
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almanev
1600840945
Жопа ПАОКу раз у тренера шапкозакидательство началось.
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ШАХ
1600868593
Краснодар в гостях будет порван.)) Краснодару не нужно было тянуть время и сохранять минимальный перевес.
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Кузьмич на трибуне
1600880802
Если вас устраивает 2:1 в гостях, то дома 1:1 или 1:2 вас тоже должно устроить.
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