Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Тренер ПАОКа Феррейра – о матче в Краснодаре: «Это не поражение, результат нас устраивает»

    Главный тренер ПАОКа Абель Феррейра подвел итог первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:2). Греки вели по ходу встречи.

    «Хорошая игра, качественный темп, мы могли выиграть. Это не поражение, мы сыграли качественно, но большую роль сыграли детали.

    У нас было много моментов. Хочу отметить игру вратаря, который был в хорошей форме.

    Мы правильно выбрали тактику, хорошо действовали командно, результат нас устраивает. Думаю, ответный матч позволит нам показать свои лучшие качества», – сказал португалец.

    • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
    • Перед ним команды проведут матчи внутренних чемпионатов.
    • В прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии вылетел от греческого «Олимпиакоса».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru