«Краснодар» вышел вперед в матче с ПАОКом

В эти минуты проходит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом. На седьмой минуте вратарь хозяев Матвей Сафонов отразил пенальти от Димитриоса Пелкаса.

Французский судья Клеман Турпен назначил 11-метровый после просмотра видео, где он увидел игру Кайо рукой в своей штрафной.

Впоследствии в первом тайме команды обменялись голами.

Во втором тайме россияне вышли вперед.