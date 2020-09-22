«Краснодар» вышел вперед в матче с ПАОКом

В эти минуты проходит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом. На седьмой минуте вратарь хозяев Матвей Сафонов отразил пенальти от Димитриоса Пелкаса.
Французский судья Клеман Турпен назначил 11-метровый после просмотра видео, где он увидел игру Кайо рукой в своей штрафной.
Впоследствии в первом тайме команды обменялись голами.
Во втором тайме россияне вышли вперед.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- В прошлом сезоне «Краснодар» вылетел на этой стадии от греческого «Олимпиакоса».
- В предыдущем квалификационном раунде ПАОК прошел «Бенфику».
Источник: Бомбардир.ру