Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» вышел вперед в матче с ПАОКом

    В эти минуты проходит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом. На седьмой минуте вратарь хозяев Матвей Сафонов отразил пенальти от Димитриоса Пелкаса.

    Французский судья Клеман Турпен назначил 11-метровый после просмотра видео, где он увидел игру Кайо рукой в своей штрафной.

    Впоследствии в первом тайме команды обменялись голами.

    Во втором тайме россияне вышли вперед.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2020 23:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 22 сентября 2020, 23:35

      Давай парни,рвините,страна за вас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 22 сентября 2020, 23:07

      дома... сравнял... с паоком.. тьфу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 сентября 2020, 23:00

      Лучшеб не пропускали!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 сентября 2020, 22:54

      Нахрена цыплячий цвет взяли?!!! Как цыплят и давят.
      Соберитесь - с такой игрой в группе делать нечего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 22 сентября 2020, 22:51

      КРАСНОДАР ИХ НЕ ПРОЙДЁТ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Tsigan 22 сентября 2020, 22:57

      Пройдет. Сейчас еще забьют, а на выезде влегкую победят.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Tsigan 22 сентября 2020, 22:58

      Краснодару на выезде проще будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > Loko_Roma 22 сентября 2020, 23:05

      еще не все потеряно!краснодар может выиграть там!успехов в греции команде!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11