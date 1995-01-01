«Спартак» и «Рубин» суммарно оштрафованы на 200 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что«Рубин» и «Спартак» оштрафованы суммарно на 200 тысяч рублей по итогам матча 8-го тура РПЛ.

«Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, шесть игроков получили желтые карточки. «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и на 70 тысяч рублей за использование и бросание пиротехники», – сказал Григорьянц.