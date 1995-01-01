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    «Спартак» и «Рубин» суммарно оштрафованы на 200 тысяч рублей

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что«Рубин» и «Спартак» оштрафованы суммарно на 200 тысяч рублей по итогам матча 8-го тура РПЛ.

    «Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, шесть игроков получили желтые карточки. «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и на 70 тысяч рублей за использование и бросание пиротехники», – сказал Григорьянц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14655

      vka1970 17 минут назад

      КДК феерические долбоё....Видимо опять их детишкам на мелочишко не хватает.

      0
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      Рейтинг: +3295

      NewLife 1 час назад

      ...."за использование и бросание пиротехники" - по уровню дебилизма формулировка достойна нынешнего КДК.

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