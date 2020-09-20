Влашич в матче с «Уфой» одним финтом обыграл трех соперников

В матче восьмого тура РПЛ ЦСКА в гостях победил «Уфу» со счетом 1:0.

В этой игре полузащитник столичной команды Никола Влашич одним финтом обыграл трех соперников.

Оказавшись в окружении футболистов «Уфы» у боковой линии, хорват пробросил мяч между ног защитника Йонуца Неделчару. Остальные участники эпизода не ожидали такого приема и также остались не у дел.