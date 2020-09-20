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    Влашич в матче с «Уфой» одним финтом обыграл трех соперников

    В матче восьмого тура РПЛ ЦСКА в гостях победил «Уфу» со счетом 1:0.

    В этой игре полузащитник столичной команды Никола Влашич одним финтом обыграл трех соперников.

    Оказавшись в окружении футболистов «Уфы» у боковой линии, хорват пробросил мяч между ног защитника Йонуца Неделчару. Остальные участники эпизода не ожидали такого приема и также остались не у дел.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +83

      Снег 21 минуту назад

      Приятно смотреть на игру профессионального футболиста, хоть и не топлю за коников.

      1
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      Рейтинг: +9916

      DeStar 26 минут назад

      да Влашич пока уровень не роняет, игрок реально хороший, прямо вот европейский уровень и я думаю может заиграть в серьёзном клубе любой лиг из топ 4, как в апл( в каком арсенале или челси разве бы не пригодился? ) ну испания и италия легко тоже.

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      Рейтинг: +16718

      bset 1 час назад

      С первых дней в ЦСКА было видно, что его уровень существенно выше уровня РПЛ. Главное, чтобы не засиделся тут и шел дальше по карьере. Вроде Эджуке привьют роль плеймейкера, на что уже намекают его действия в матче с Уфой, с радостью приму новость о продаже Влашича этой зимой.

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      Рейтинг: +1215

      Джой > bset 49 минут назад

      Главное чтобы не к нам. Потому что если останется в РПЛ,будет как Фернандес,до конца карьеры бегать

      1
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      Рейтинг: +16718

      bset > Джой 17 минут назад

      Ну тут все-таки другая ситуация. Я так понимаю, Фернандеса все устраивает, поэтому он никуда не рвется. А Влашич в любом случае стремится в Европу - напрямую от нас или через вас уже не так важно.

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      Рейтинг: +9940

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну Никола сейчас самый крутой игрок РПЛ и только полнейший идиотом будет с этим спорить, думал Малком конкуренцию составит, а нет полный аут бразилец и его бы к нам в Мюнхен, но трансфер хорвата они не рассматривают, а жаль

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      Рейтинг: +1215

      Джой > Skull_Boy 48 минут назад

      Малком отдыхать приехал,ты еще не понял?

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      Рейтинг: +9916

      DeStar > Джой 27 минут назад

      а мне казалось малком начал не плохо. Как-то не получилось оценить его игры еще..

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      Рейтинг: +74

      Inkvizitor@ 1 час назад

      будете еще спорить кто тут лучший?

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