Влашич в матче с «Уфой» одним финтом обыграл трех соперников

Приятно смотреть на игру профессионального футболиста, хоть и не топлю за коников.
В матче восьмого тура РПЛ ЦСКА в гостях победил «Уфу» со счетом 1:0.
В этой игре полузащитник столичной команды Никола Влашич одним финтом обыграл трех соперников.
Оказавшись в окружении футболистов «Уфы» у боковой линии, хорват пробросил мяч между ног защитника Йонуца Неделчару. Остальные участники эпизода не ожидали такого приема и также остались не у дел.
Магия Влашича #ТинькоффРПЛ #УфаЦСКА pic.twitter.com/K5n3Lws1hX— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 20, 2020