АПЛ. «Лидс» одержал первую победу после возвращения, обыграв в матче с семью голами «Фулхэм»

Во втором туре АПЛ «Лидс» вновь забил четыре гола (как и в первом). Дубль оформил португалец Элдер Кошта.

Форвард «Фулхэма» Александар Митрович с 28 голами стал лучшим бомбардиром топ-4 лиг Англии с начала прошлого сезона.

Новичок «Лидса» Робин Кох, купленный у «Фрайбурга», в первых двух турах сезона заработал по пенальти в свои ворота.

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Лидс – Фулхэм – 4:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Кошта, 5; 1:1 – Митрович, 34 (с пенальти); 2:1 – Клих, 41 (с пенальти); 3:1 – Бэмфорд, 50; 4:1 – Кошта, 57; 4:2 – Рид, 62; 4:3 – Митрович, 67.

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