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    АПЛ. «Лидс» одержал первую победу после возвращения, обыграв в матче с семью голами «Фулхэм»

    Во втором туре АПЛ «Лидс» вновь забил четыре гола (как и в первом). Дубль оформил португалец Элдер Кошта.

    Форвард «Фулхэма» Александар Митрович с 28 голами стал лучшим бомбардиром топ-4 лиг Англии с начала прошлого сезона.

    Новичок «Лидса» Робин Кох, купленный у «Фрайбурга», в первых двух турах сезона заработал по пенальти в свои ворота.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Лидс – Фулхэм – 4:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кошта, 5; 1:1 – Митрович, 34 (с пенальти); 2:1 – Клих, 41 (с пенальти); 3:1 – Бэмфорд, 50; 4:1 – Кошта, 57; 4:2 – Рид, 62; 4:3 – Митрович, 67.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +589

      АКМ-74У 37 минут назад

      А журналист что, голы не может посчитать? В первом матче Лидс забил 3 (Три!) гола, а 4 пропустил.

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      Рейтинг: +2957

      solodealer 1 час назад

      Могу только повторить то, что раньше написал после первого тура, в котором Лидс проиграл Ливерпулю , забив чемпионам аж 3 гола (4-3 конечны счёт):
      ".....Дааааа... Ни хрена себе "новичок"!)))) Если Лидс и дальше будет по три забивать - будет в зоне евро... Если Ливер и дальше будет по три пропускать - будет в зоне стыков))))..."

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      Рейтинг: +1207

      Marley Bob 1 час назад

      Забавную перестрелку устроили новички.Лидс—очень симпатичная команда.хотелось бы,чтобы они основательно закрепились в Премьер-Лиге.

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