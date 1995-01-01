АПЛ. «Лидс» одержал первую победу после возвращения, обыграв в матче с семью голами «Фулхэм»

А журналист что, голы не может посчитать? В первом матче Лидс забил 3 (Три!) гола, а 4 пропустил.
Во втором туре АПЛ «Лидс» вновь забил четыре гола (как и в первом). Дубль оформил португалец Элдер Кошта.
Форвард «Фулхэма» Александар Митрович с 28 голами стал лучшим бомбардиром топ-4 лиг Англии с начала прошлого сезона.
Новичок «Лидса» Робин Кох, купленный у «Фрайбурга», в первых двух турах сезона заработал по пенальти в свои ворота.
Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
Голы: 1:0 – Кошта, 5; 1:1 – Митрович, 34 (с пенальти); 2:1 – Клих, 41 (с пенальти); 3:1 – Бэмфорд, 50; 4:1 – Кошта, 57; 4:2 – Рид, 62; 4:3 – Митрович, 67.