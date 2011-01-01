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    «Ротор» объявил об уходе Пискунова. Это 18-й игрок, покинувший клуб

    Защитник Антон Пискунов расторг контракт с «Ротором».

    Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

    • Пискунов выступал за «Ротор» с 2017 года.
    • На его счету 70 матчей и три забитых гола.
    • Это 18-й игрок, покинувший команду после открытия трансферного окна. Все ушли бесплатно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +399

      SinyaaPyll 28 минут назад

      Есть инфа от знающего человека, что у нас в "Роторе" скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию с ковидом. Тогда будут новые крутые трансферы. Наши конкуренты ничего не смогут сделать. Сейчас главное не бухтеть.
      От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. "Ротор" будет бороться за тройку. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никакого давления на руководство. Просто переждать, и всё будет хорошо, там все схвачено.
      Главное - потерпеть!

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      Рейтинг: +40840

      MaxRnD > SinyaaPyll 14 минут назад

      Кроме самих конкурентов, есть ещё судьи, оказывающие услуги конкурентам

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      Рейтинг: +41734

      portero > SinyaaPyll 14 минут назад

      Ты в администрации работаешь? Да никто сильно и не будет бузить...
      Удачи Ротору , болельщики есть, надо в команде порядок навести , а чинушам рулить как в Химках. Пока кажется что новички как двое из ларца.....

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      Рейтинг: +1183

      Play 1 час назад

      Мда, жаль конечно Ротор, такая команда должна быть в Премьер-Лиге. Но непонятно на что рассчитывало руководство с такой стратегией. Такое ощущение, что задача максимум была просто выйти в РПЛ, потешить своё самолюбие и слиться за сезон. Вроде взяли Довбня, Кверквелию и Гогуа, качественные опытные футболисты, но кучу игроков распустили непонятно зачем.

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      Рейтинг: +49

      BlackMurderDeco > Play 40 минут назад

      У нас чиновники решают, а не игроки, это Волгоград

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