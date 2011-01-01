«Ротор» объявил об уходе Пискунова. Это 18-й игрок, покинувший клуб

Есть инфа от знающего человека, что у нас в "Роторе" скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию с ковидом. Тогда будут новые крутые трансферы. Наши конкуренты ничего не смогут сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. "Ротор" будет бороться за тройку. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никакого давления на руководство. Просто переждать, и всё будет хорошо, там все схвачено.
Главное - потерпеть!
Защитник Антон Пискунов расторг контракт с «Ротором».
Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
- Пискунов выступал за «Ротор» с 2017 года.
- На его счету 70 матчей и три забитых гола.
- Это 18-й игрок, покинувший команду после открытия трансферного окна. Все ушли бесплатно.