Чемпион России в составе «Спартака» Давыдов пополнил «Томь»

Нападающий Денис Давыдов продолжит карьеру в «Томи». Он пополнил аутсайдера ФНЛ в статусе свободного агента.

«Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний нападающий Денис Давыдов.

Его последним клубом был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Давыдов будет выступать под №69.

Добро пожаловать, Денис!» – написали томичи.