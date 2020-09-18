Чемпион России в составе «Спартака» Давыдов пополнил «Томь»

Нападающий Денис Давыдов продолжит карьеру в «Томи». Он пополнил аутсайдера ФНЛ в статусе свободного агента.
«Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний нападающий Денис Давыдов.
Его последним клубом был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Давыдов будет выступать под №69.
Добро пожаловать, Денис!» – написали томичи.
- Давыдов – воспитанник «Спартака».
- Он провел за команду 33 матча в РПЛ, забил гол.
- Давыдов – чемпион России сезона-2016/17.
Источник: твиттер «Томи»