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    Чемпион России в составе «Спартака» Давыдов пополнил «Томь»

    Нападающий Денис Давыдов продолжит карьеру в «Томи». Он пополнил аутсайдера ФНЛ в статусе свободного агента.

    «Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний нападающий Денис Давыдов.

    Его последним клубом был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Давыдов будет выступать под №69.

    Добро пожаловать, Денис!» – написали томичи.

    • Давыдов – воспитанник «Спартака».
    • Он провел за команду 33 матча в РПЛ, забил гол.
    • Давыдов – чемпион России сезона-2016/17.

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    Источник: твиттер «Томи»

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8270

      paracetamol 23 минуты назад

      Чемпион только для Томи годится.

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