Караваев: «Выбрал бы «Челси» в соперники «Зениту» на групповом этапе ЛЧ»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, против какой команды хотел бы сыграть в Лиге чемпионов.

«Какой клуб хочу в соперники на групповом этапе? Симпатизирую «Челси», поэтому выбрал бы их. В Англии, конечно, хотелось бы сыграть. Самое главное, чтобы болельщики были», – сказал Караваев.