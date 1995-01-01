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    Караваев: «Выбрал бы «Челси» в соперники «Зениту» на групповом этапе ЛЧ»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, против какой команды хотел бы сыграть в Лиге чемпионов.

    «Какой клуб хочу в соперники на групповом этапе? Симпатизирую «Челси», поэтому выбрал бы их. В Англии, конечно, хотелось бы сыграть. Самое главное, чтобы болельщики были», – сказал Караваев.

    • Жеребьевка группового этапа ЛЧ запланирована на 1 октября.
    • «Зенит» будет в первой корзине как действующий чемпион России.
    • «Челси» находится во второй корзине, поэтому может попасть в группу к петербуржцам.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11442

      Garrincha58 30 минут назад

      Даже Локомотив Тб отодрал бы нынешний Зенит который недавно проиграл Динамо,а Челси вторым составом выиграл бы ЧР

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      Рейтинг: +930

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      2 корзина крута, я смотрел.
      =)))

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      Рейтинг: +3480

      polt 1 час назад

      Скромненько. Давай уже МС или Ливерпуль. А, по хорошему, так любая команда из АПЛ на сегодня надерет Зениту задницу.

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      Рейтинг: +3480

      polt > polt 1 час назад

      Р.S. Смотри на Матч ТВ, как Динамо выпинывают из Лиги Европы.

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      Рейтинг: +139

      прабабушка краба > polt 2 минуты назад

      любая команда из АПЛ на сегодня надерет Зениту задницу? любая команда из АПЛ надерёт любую команду из РПЛ! про Челси вообще молчу, они в это ТО потратили на новичков больше, чем стоимость всех игроков любого клуба РПЛ!

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      Рейтинг: +2524

      raritet 1 час назад

      Чтобы потом стонать: Ой, ой, ой...зачем я хотел Челси. Оказывается Челси хотел Караваева.

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