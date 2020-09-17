Караваев: «Выбрал бы «Челси» в соперники «Зениту» на групповом этапе ЛЧ»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, против какой команды хотел бы сыграть в Лиге чемпионов.
«Какой клуб хочу в соперники на групповом этапе? Симпатизирую «Челси», поэтому выбрал бы их. В Англии, конечно, хотелось бы сыграть. Самое главное, чтобы болельщики были», – сказал Караваев.
- Жеребьевка группового этапа ЛЧ запланирована на 1 октября.
- «Зенит» будет в первой корзине как действующий чемпион России.
- «Челси» находится во второй корзине, поэтому может попасть в группу к петербуржцам.
Источник: «Чемпионат»