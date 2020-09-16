Болельщиков «Динамо» оштрафовали за выкрики «Жыве Беларусь!»

Савеловский суд Москвы оштрафовал двух болельщиков «Динамо» за выкрики «Жыве Беларусь» во время матча с «Ростовом» (2:0). В качестве доказательств были представлены фото и видео, снятые на фанатской трибуне «Динамо» во время игры.

Суд приговорил фанатов московского клуба к штрафу в размере трех тысяч рублей и выписал полугодовой запрет на посещение любых спортивных мероприятий.

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