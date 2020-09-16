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    Болельщиков «Динамо» оштрафовали за выкрики «Жыве Беларусь!»

    Савеловский суд Москвы оштрафовал двух болельщиков «Динамо» за выкрики «Жыве Беларусь» во время матча с «Ростовом» (2:0). В качестве доказательств были представлены фото и видео, снятые на фанатской трибуне «Динамо» во время игры.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16680

      bset 11 минут назад

      Ничего удивительного. Одна диктатура поддерживает другую, отсюда и санкции. Сейчас еще из наших налогов начнут спонсировать Лукашенко многочисленными кредитами, но нам возмущаться при этом нельзя. Как же достали уже эти наемные сотрудники, которые по какой-то причине возомнили себя царями.

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      Рейтинг: +3532

      playsh 17 минут назад

      Полицейское же государство,это факт.На матчах Спартака не рекомендуется кричать "будь здорова, Германия."У кого там ещё коучи из-за бугра?

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      Рейтинг: +5147

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      Это полный правовой беспредел.
      Вы ещё их отмудохайте как в Беларусе.
      Вова от Саши недалеко ушёл, кругом одни лизоблюды.

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      Рейтинг: +3910

      Давид59 57 минут назад

      Пожелание жизни соседней дружественной стране наказуемо! Во как! Интересно по какой статье ребят штрафуют? Кто-нибудь понимает, что происходит? Это приравнено к нацистским кричалкам?

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