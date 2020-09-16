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    «Чемпионат»: «Локомотив» проиграл дело против Геркуса

    Суд отказал «Локомотиву» в удовлетворении исковых требований к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу, сообщает «Чемпионат».

    Решение суда может быть обжаловано.

    Московский клуб подал в суд на Геркуса в январе, требуя взыскать с него 144,6 миллиона рублей.

    • Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
    • При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2020 18:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 16 сентября 2020, 20:56

      Рад. Еще одна сумасбродная идея Васи провалилась. Хоть бы он сам побыстрей провалился. А то уже неоднократно скучаю (даже) по Смородской.

      0
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 16 сентября 2020, 20:38

      Все как при смородине, сами подают в суд, и сами его проигрывают...
      "Молодцы", ур..ды.

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 16 сентября 2020, 20:02

      Леонидыч, возвращайся!!!

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 сентября 2020, 18:50

      Успех за успехом у распильщиков. Недолго им на Локо осталось паразитировать.

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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 16 сентября 2020, 18:46

      Очередной провал бездарного менеджмента кочегаров. Геркусу теперь надо обязательно мочить лохов через прессу

      3
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