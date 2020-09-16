«Чемпионат»: «Локомотив» проиграл дело против Геркуса

Суд отказал «Локомотиву» в удовлетворении исковых требований к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу, сообщает «Чемпионат».

Решение суда может быть обжаловано.

Московский клуб подал в суд на Геркуса в январе, требуя взыскать с него 144,6 миллиона рублей.