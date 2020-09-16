«Чемпионат»: «Локомотив» проиграл дело против Геркуса

Рад. Еще одна сумасбродная идея Васи провалилась. Хоть бы он сам побыстрей провалился. А то уже неоднократно скучаю (даже) по Смородской.
Суд отказал «Локомотиву» в удовлетворении исковых требований к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу, сообщает «Чемпионат».
Решение суда может быть обжаловано.
Московский клуб подал в суд на Геркуса в январе, требуя взыскать с него 144,6 миллиона рублей.
- Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
- При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.