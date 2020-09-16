Россия и Швеция сыграют в Стокгольме

Товарищеский матч между сборными России и Швеции не будет перенесен на нейтральное поле, сообщил президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

«Матч между сборными состоится, как и планировалось. У нас, как и всегда, отличный диалог с нашими друзьями из Российского футбольного союза. Мы все с нетерпением ждем матча», – сказал Нильссон.

Ранее сообщалось, что игра может быть перенесена на нейтральное поле в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Швеции.