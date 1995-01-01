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    Россия и Швеция сыграют в Стокгольме

    Товарищеский матч между сборными России и Швеции не будет перенесен на нейтральное поле, сообщил президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

    «Матч между сборными состоится, как и планировалось. У нас, как и всегда, отличный диалог с нашими друзьями из Российского футбольного союза. Мы все с нетерпением ждем матча», – сказал Нильссон.

    Ранее сообщалось, что игра может быть перенесена на нейтральное поле в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Швеции.

    • Матч Швеция – Россия должен был состояться 8 октября в Стокгольме.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11434

      Garrincha58 1 час назад

      а зачем этот товарняк?, если есть лига наций сейчас осенью тем более, когда будут матчи и лиги наций и еврокубки

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