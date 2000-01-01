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    Тренер «Спартака» по физподготовке дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

    КДК РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» по физической подготовке Рамиля Шарипова за толчок судьи в матче 7-го тура с ЦСКА.

    Инцидент произошел в концовке дерби. Шарипов вышел за пределы технической зоны и начал выражать недовольство работой арбитра.

    Шарипов получил шесть матчей дисквалификации, три из которых условно.

    • «Спартак» проиграл со счетом 1:3.
    • Команда Доменико Тедеско после семи туров идет на третьем месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13677

      slavutiq70 34 минуты назад

      С такими судьями не какой выдержки не хватит, уже во втором матче отняли очки у команды и это всего за семь туров,,,

      0
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      Рейтинг: +873

      Спартак гуно знают все > slavutiq70 4 минуты назад

      Хватит ныть. За базар отвечайте и снимайтесь с чемпионата!
      =)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1642

      СвинкаСправедливости 52 минуты назад

      Да их мало толкать, их в сортирах мочить надо.

      -1
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      Рейтинг: +873

      Спартак гуно знают все > СвинкаСправедливости 5 минут назад

      Вас в парашу головой надо, засунуть швабре в жопу и заставить мыть полы.
      Это ваше место.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +13223

      silver29 1 час назад

      С приходом тедески все тренерская скамейка ведет себя не адекватно, скачут, жестикулируют, что-то кричат не впопад ((( не подобает так серьезному тренеру себя вести, сам как клоун и других подставляет ((((

      1
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      Рейтинг: +2469

      rash1959 1 час назад

      За 6 матчей можно было и втащить хорошенько.

      0
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      Рейтинг: +5134

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тедеско надо себя вести разумно. Именно он провоцирует скамейку.
      Да и не солидно.

      3
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      Рейтинг: +145

      Боцман52 > Alekxei Z. 26 минут назад

      Ну Каррера, Эмери тоже вели себя у бровки эмоционально, но прада не из-за судейства. Справедливости ради нужно сказать и такого судейства при них не было. После таких матчей с судейством на каждое решение, да еще на эмоциях, будешь так реагировать.

      1
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      Рейтинг: +5134

      Alekxei Z. > Боцман52 20 минут назад

      Знаете , в Германии он так не скакал.
      Я понимаю с таким судейством редко встретишься , но всё же...

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      Рейтинг: -377

      Синитсосит 1 час назад

      а причём здесь толчок судьи, в следующем туре будут за ванную судьи удалять

      0
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      Рейтинг: +10770

      derrik2000 1 час назад

      Слабо толкнул, значит, у самого плохая физподготовка.
      Потому и дисквалификация. ))

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      Рейтинг: +13677

      slavutiq70 > derrik2000 33 минуты назад

      Не пожизненного просто удаления побоялся,))

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