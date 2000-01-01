Тренер «Спартака» по физподготовке дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

С такими судьями не какой выдержки не хватит, уже во втором матче отняли очки у команды и это всего за семь туров,,,
КДК РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» по физической подготовке Рамиля Шарипова за толчок судьи в матче 7-го тура с ЦСКА.
Инцидент произошел в концовке дерби. Шарипов вышел за пределы технической зоны и начал выражать недовольство работой арбитра.
Шарипов получил шесть матчей дисквалификации, три из которых условно.
- «Спартак» проиграл со счетом 1:3.
- Команда Доменико Тедеско после семи туров идет на третьем месте.