Тренер «Спартака» по физподготовке дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» по физической подготовке Рамиля Шарипова за толчок судьи в матче 7-го тура с ЦСКА.

Инцидент произошел в концовке дерби. Шарипов вышел за пределы технической зоны и начал выражать недовольство работой арбитра.

Шарипов получил шесть матчей дисквалификации, три из которых условно.