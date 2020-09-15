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    Президент «Лиона»: «Бартомеу сказал мне, что «Барса» не может позволить себе Депая»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал информацию о покупке «Барселоной» нападающего французского клуба Мемфиса Депая.

    «Президент «Барсы» еще в воскресенье сказал мне, что каталонцы сильно пострадали из-за коронавирусного кризиса и не могут сделать предложение по трансферу Депая», – сообщил Олас.

    Mundo Deportivo писал, что «Барселона» хочет приобрести голландца в конце трансферного окна, чтобы сбить цену на игрока.

    • Контракт Депая истекает в следующем году.
    • Рыночная стоимость форварда – 44 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Жана-Мишеля Оласа

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    15.09.2020 21:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1042

      Александр52 39 минут назад

      Бартомеу опять врёт, теперь Куману. Они и продать то никого не могут. Артура обменяли. Видаля отпустили бесплатно. Суарес не торопится. Всё остаётся по старому. Завтра подкуют Дембеле и всё, атаки нет, Фати слишком молод, кроме Месси лямку тянуть не кому.

      0
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      Рейтинг: +1167

      ФК Пупсик 1 час назад

      Может Зениту его купить?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2327

      SarJr 2 часа назад

      мне кажется, барса больше пострадала от самого бартомеу, чем от короны

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