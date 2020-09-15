Президент «Лиона»: «Бартомеу сказал мне, что «Барса» не может позволить себе Депая»

Бартомеу опять врёт, теперь Куману. Они и продать то никого не могут. Артура обменяли. Видаля отпустили бесплатно. Суарес не торопится. Всё остаётся по старому. Завтра подкуют Дембеле и всё, атаки нет, Фати слишком молод, кроме Месси лямку тянуть не кому.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал информацию о покупке «Барселоной» нападающего французского клуба Мемфиса Депая.
«Президент «Барсы» еще в воскресенье сказал мне, что каталонцы сильно пострадали из-за коронавирусного кризиса и не могут сделать предложение по трансферу Депая», – сообщил Олас.
Mundo Deportivo писал, что «Барселона» хочет приобрести голландца в конце трансферного окна, чтобы сбить цену на игрока.
- Контракт Депая истекает в следующем году.
- Рыночная стоимость форварда – 44 миллиона евро.