Президент «Лиона»: «Бартомеу сказал мне, что «Барса» не может позволить себе Депая»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал информацию о покупке «Барселоной» нападающего французского клуба Мемфиса Депая.

«Президент «Барсы» еще в воскресенье сказал мне, что каталонцы сильно пострадали из-за коронавирусного кризиса и не могут сделать предложение по трансферу Депая», – сообщил Олас.

Mundo Deportivo писал, что «Барселона» хочет приобрести голландца в конце трансферного окна, чтобы сбить цену на игрока.