Президент «Лиона»: «Бартомеу сказал мне, что «Барса» не может позволить себе Депая»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал информацию о покупке «Барселоной» нападающего французского клуба Мемфиса Депая.
«Президент «Барсы» еще в воскресенье сказал мне, что каталонцы сильно пострадали из-за коронавирусного кризиса и не могут сделать предложение по трансферу Депая», – сообщил Олас.
Mundo Deportivo писал, что «Барселона» хочет приобрести голландца в конце трансферного окна, чтобы сбить цену на игрока.
- Контракт Депая истекает в следующем году.
- Рыночная стоимость форварда – 44 миллиона евро.
Источник: Твиттер Жана-Мишеля Оласа