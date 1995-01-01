Baza: фанаты «Ростова» и «Локомотива» подрались возле бара. Два человека попали в больницу

Болельщики «Ростова» и «Локомотива» устроили драку после матча в 7-м туре РПЛ, который закончился со счeтом 0:0.

«Болельщики «Ростова», пользуясь домашним преимуществом, накрыли местный бар «Пинта», в котором отдыхали после поединка москвичи. По итогам боя сотрудники полиции никого не задержали, а в больницы попали двое человек – с сотрясением мозга и другими травмами», – сообщается в телеграм-канале Baza.

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