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    Baza: фанаты «Ростова» и «Локомотива» подрались возле бара. Два человека попали в больницу

    Болельщики «Ростова» и «Локомотива» устроили драку после матча в 7-м туре РПЛ, который закончился со счeтом 0:0.

    «Болельщики «Ростова», пользуясь домашним преимуществом, накрыли местный бар «Пинта», в котором отдыхали после поединка москвичи. По итогам боя сотрудники полиции никого не задержали, а в больницы попали двое человек – с сотрясением мозга и другими травмами», – сообщается в телеграм-канале Baza.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1181

      Play 7 минут назад

      Я был несколько раз в Ростове на матчах с Локомотивом, ещё и на старом стадионе. Болельщики Локомотива всегда ведут себя по хамски, кричат матерные кричалки в адрес хозяев и показывают неприличные жесты. Так что, скорее всего, п***юлей получили за дело.

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