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    «Лидс» согласовал условия контракта с де Паулем. На полузащитника претендовал «Зенит»

    «Лидс» договорился с Родриго де Паулем об условиях личного контракта, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

    По его информации, контракт аргентинского полузащитника с «Лидсом» будет рассчитан до 2024 года. Зарплата – 3 миллиона евро в год.

    «Удинезе» планирует выручить за де Пауля 35-40 миллионов евро. «Лидс» предложил 28 миллионов + бонусы.

    • Ранее интерес к де Паулю проявлял «Зенит».
    • В прошлом сезоне Серии А аргентинец забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (100,8 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      oreshinakatya 1 час назад

      Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- https://jump.wtf/39izMC6

      -1
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      Рейтинг: +8565

      ilichkadr 2 часа назад

      Это осьминог Пауль?

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