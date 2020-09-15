«Лидс» согласовал условия контракта с де Паулем. На полузащитника претендовал «Зенит»

«Лидс» договорился с Родриго де Паулем об условиях личного контракта, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его информации, контракт аргентинского полузащитника с «Лидсом» будет рассчитан до 2024 года. Зарплата – 3 миллиона евро в год.

«Удинезе» планирует выручить за де Пауля 35-40 миллионов евро. «Лидс» предложил 28 миллионов + бонусы.