«Лидс» согласовал условия контракта с де Паулем. На полузащитника претендовал «Зенит»

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«Лидс» договорился с Родриго де Паулем об условиях личного контракта, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По его информации, контракт аргентинского полузащитника с «Лидсом» будет рассчитан до 2024 года. Зарплата – 3 миллиона евро в год.
«Удинезе» планирует выручить за де Пауля 35-40 миллионов евро. «Лидс» предложил 28 миллионов + бонусы.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (100,8 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.