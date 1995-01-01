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    Журналист Лонго: «Зенит» контактировал с де Паулем, «Удинезе» хочет за него 35 миллионов

    «Зениту» интересен полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль. Клуб уже контактировал с игроком, пишет журналист Даниэле Лонго.

    «Зенит» общался с де Паулем, но аргентинец хочет дождаться предложения большого клуба в Италии. «Удинезе» оценил де Пауля в 35 миллионов евро», – сообщил журналист.

    • В прошлом сезоне Серии А забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Даниэле Лонго

    Даниеле Лонго - миланский журналист Calciomercato.com. Аудитория в твиттере - более 15 тысяч подписчиков.

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +889

      vmonomah17 4 минуты назад

      Пусть 70 просят. Газпром на цены не смотрит.

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      Рейтинг: -348

      Синитсосит 20 минут назад

      ооо, ещё одним ущербным в питорском бомжатнике станет больше, тратьте деньги на мусор как обычно

      0
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      Рейтинг: +8223

      alarm > Синитсосит 15 минут назад

      тебя в трансферных списках зенита нет, так что засунь свои мечты туда, куда обычно прячешь файер. гы-гы!

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      Рейтинг: +2374

      vsespartak01 33 минуты назад

      я то думал сайт нормализовался,а он как был сборищем алармоборатов и клонов ,так им и остался!тьфу на вас!

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      Рейтинг: +8223

      alarm > vsespartak01 28 минут назад

      я-то думал, сайт нормализовался, а ты всё как визжишь - так и визжишь) тьфу на тебя!

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      Рейтинг: +2374

      vsespartak01 > alarm 27 минут назад

      наплюй на маму с папой понял ты ушлепина молокососная!

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      Рейтинг: +2374

      vsespartak01 > alarm 26 минут назад

      они этого больше достойны за воспитание такого дерьма!

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      Рейтинг: +2374

      vsespartak01 > alarm 23 минуты назад

      ну ты и падаль!гнида вофлер епаный!сосешь ты у всех подряд и папы своего

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      Рейтинг: +8223

      alarm > vsespartak01 20 минут назад

      наглядный пример, как человек превращается в животное) я про тебя, если что))

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      Рейтинг: +2374

      vsespartak01 > alarm 19 минут назад

      ты животное постоянно здесь обитаешь козлина зассаная!

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      Рейтинг: +2374

      vsespartak01 > alarm 18 минут назад

      у тебя все плохие ты только один красавец вместе с своими недоумками!

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      Рейтинг: +551

      qawzsexdr 56 минут назад

      Кто этот бред придумывает

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      Рейтинг: +21593

      пьяныйхоровод > qawzsexdr 5 секунд назад

      федун-экспресс очередной какой-нибудь .

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