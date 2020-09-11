Журналист Лонго: «Зенит» контактировал с де Паулем, «Удинезе» хочет за него 35 миллионов

«Зениту» интересен полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль. Клуб уже контактировал с игроком, пишет журналист Даниэле Лонго.

«Зенит» общался с де Паулем, но аргентинец хочет дождаться предложения большого клуба в Италии. «Удинезе» оценил де Пауля в 35 миллионов евро», – сообщил журналист.