Журналист Лонго: «Зенит» контактировал с де Паулем, «Удинезе» хочет за него 35 миллионов

«Зениту» интересен полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль. Клуб уже контактировал с игроком, пишет журналист Даниэле Лонго.
«Зенит» общался с де Паулем, но аргентинец хочет дождаться предложения большого клуба в Италии. «Удинезе» оценил де Пауля в 35 миллионов евро», – сообщил журналист.
- В прошлом сезоне Серии А забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
- Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
Источник: Твиттер Даниэле Лонго
Даниеле Лонго - миланский журналист Calciomercato.com. Аудитория в твиттере - более 15 тысяч подписчиков.