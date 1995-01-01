Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Медведев – о трансферах «Зенита»: «Новостей пока нет, но они будут»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал скорое усиление состава.

    «Новостей пока нет, но новости будут. Трансферы будут сделаны, но не для того, чтобы громко объявлять о них в новостях, а для того, чтобы реально усилить команду», – сказал Медведев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:53
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8475

      alarm 40 минут назад

      в последнее время слухи про:
      - де пауль (30 лямов)
      - фекир (32 ляма)
      - эриксен (60 лямов). понятно, что бред, но в тарасофке горело!
      - и даже влашич

      так что рылам остаётся только смириться, что зенит явно в поиске, и явно кого-то топового сейчас купит. а 3 октября заодно покажем новичка на открывашке, как халка и витселя однажды, которые в первом матче со спартаком забили трёшку в москве. позор!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5636

      Hektor 84 > alarm 36 минут назад

      Бред ты городишь. Ваш Медведь сказал что ни одним из них синит не интересуется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8475

      alarm > Hektor 84 25 минут назад

      допустим. но слухи не на пустом месте растут. или ты не веришь, что зенит сейчас в поисках топового (по нашим меркам) игрока под лч? имея 42 ляма дохода с неё - и потратив только 12 на ловрена?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79085
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru