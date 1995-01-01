Медведев – о трансферах «Зенита»: «Новостей пока нет, но они будут»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал скорое усиление состава.

«Новостей пока нет, но новости будут. Трансферы будут сделаны, но не для того, чтобы громко объявлять о них в новостях, а для того, чтобы реально усилить команду», – сказал Медведев.