Медведев – о трансферах «Зенита»: «Новостей пока нет, но они будут»

в последнее время слухи про:
- де пауль (30 лямов)
- фекир (32 ляма)
- эриксен (60 лямов). понятно, что бред, но в тарасофке горело!
- и даже влашич
так что рылам остаётся только смириться, что зенит явно в поиске, и явно кого-то топового сейчас купит. а 3 октября заодно покажем новичка на открывашке, как халка и витселя однажды, которые в первом матче со спартаком забили трёшку в москве. позор!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал скорое усиление состава.
«Новостей пока нет, но новости будут. Трансферы будут сделаны, но не для того, чтобы громко объявлять о них в новостях, а для того, чтобы реально усилить команду», – сказал Медведев.
- Летом «Зенит» купил одного игрока – защитника Деяна Ловрена.
- Ранее Медведев опроверг интерес клуба к хавбеку ЦСКА Николе Влашичу.