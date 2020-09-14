Медведев: «Интерес «Зенита» к Влашичу? Чепуха»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг, что его клуб готовит десятки миллионов евро на покупку полузащитника ЦСКА Николу Влашича. У чемпиона нет планов по игроку.

«Чепуха. Наверное, если бы он два накануне забил «Спартаку», написали бы про 50 миллионов евро», – сказал Медведев «Р-Спорт».