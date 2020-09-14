Медведев: «Интерес «Зенита» к Влашичу? Чепуха»

Чепуха-то чепуха, а предложение Зенит увеличил до 35 миллионов евро.
Уже не первый раз об этом пишут и не в одном интернет-издании.
Послали, видимо, Зеню.
Далеко и надолго. )))
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг, что его клуб готовит десятки миллионов евро на покупку полузащитника ЦСКА Николу Влашича. У чемпиона нет планов по игроку.
«Чепуха. Наверное, если бы он два накануне забил «Спартаку», написали бы про 50 миллионов евро», – сказал Медведев «Р-Спорт».
- 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.