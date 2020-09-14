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    Медведев: «Интерес «Зенита» к Влашичу? Чепуха»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг, что его клуб готовит десятки миллионов евро на покупку полузащитника ЦСКА Николу Влашича. У чемпиона нет планов по игроку.

    «Чепуха. Наверное, если бы он два накануне забил «Спартаку», написали бы про 50 миллионов евро», – сказал Медведев «Р-Спорт».

    • 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10716

      derrik2000 19 минут назад

      Чепуха-то чепуха, а предложение Зенит увеличил до 35 миллионов евро.
      Уже не первый раз об этом пишут и не в одном интернет-издании.
      Послали, видимо, Зеню.
      Далеко и надолго. )))

      0
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      Рейтинг: +3130

      afw13 19 минут назад

      п#зд#т как дышит)

      1
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      Рейтинг: +18201

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      "Верю-верю, всякому зверю, но тебе ежу - погожу!" Моя бабушка так говорила. )

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      Рейтинг: +1773

      upiter622 1 час назад

      Врешь ты сукин сын,есть интерес стороны клуба!

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