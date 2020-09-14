Камавинга – об интересе «Реала» и «ПСЖ»: «Это здорово, но я не витаю в облаках. Решил остаться в «Ренне»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в текущее трансферное окно команду не покинет. За ним следят мадридский «Реал» и «ПСЖ».
«Это здорово, когда тобой интересуется большой клуб. Но я не витаю в облаках. Вместе с семьей решил остаться в Ренне. Сейчас мы счастливы. Нужно сконцентрироваться на футболе. Жизнь прекрасна», – считает Камавинга.
- «Ренн» оценивает игрока в 80 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 17-летний Камавинга провел 36 матчей, забил гол, сделал две результативные передачи.
- «Ренн» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.
Источник: Goal