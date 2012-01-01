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    Камавинга – об интересе «Реала» и «ПСЖ»: «Это здорово, но я не витаю в облаках. Решил остаться в «Ренне»

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в текущее трансферное окно команду не покинет. За ним следят мадридский «Реал» и «ПСЖ».

    «Это здорово, когда тобой интересуется большой клуб. Но я не витаю в облаках. Вместе с семьей решил остаться в Ренне. Сейчас мы счастливы. Нужно сконцентрироваться на футболе. Жизнь прекрасна», – считает Камавинга.

    • «Ренн» оценивает игрока в 80 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне 17-летний Камавинга провел 36 матчей, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • «Ренн» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3631

      dinar7777dinar 14 минут назад

      молодой еще ! оттуда уже дембеле вон толку ноль !

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