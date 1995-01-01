В матче «ПСЖ» – «Марсель» арбитр показал 17 карточек. Это рекорд Лиги 1 в 21-м веке

Марсель, конечно, в своём репертуаре, но парижане, как не умели проигрывать, так и не умеют. Вот поэтому ЛЧ они возьмут ещё не скоро, пока что не сменится мировоззрение, мышление в голове. В этот ковидный розыгрыш ЛЧ у них был шанс показать себя, и вроде проклёвывался и характер, и даже некая зрелость у команды, но, как оказалось, только что проклёвывался. Первые же игры нового сезона - и узнаю старый добрый ПСЖ, который не уважает соперников, и не умеет проигрывать.
В матче третьего тура Лиги 1 «Марсель» на выезде победил «ПСЖ» со счетом 1:0.
В этой игре главный арбитр Жером Брисар показал футболистам 17 желтых и красных карточек.
Как сообщает Opta, это рекорд французского чемпионата в 21-м веке.
На счету игроков «ПСЖ» пять предупреждений и три удаления, у «Марселя» семь желтых и две красных карточки.