В матче «ПСЖ» – «Марсель» арбитр показал 17 карточек. Это рекорд Лиги 1 в 21-м веке

В матче третьего тура Лиги 1 «Марсель» на выезде победил «ПСЖ» со счетом 1:0.

В этой игре главный арбитр Жером Брисар показал футболистам 17 желтых и красных карточек.

Как сообщает Opta, это рекорд французского чемпионата в 21-м веке.

На счету игроков «ПСЖ» пять предупреждений и три удаления, у «Марселя» семь желтых и две красных карточки.