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    В матче «ПСЖ» – «Марсель» арбитр показал 17 карточек. Это рекорд Лиги 1 в 21-м веке

    В матче третьего тура Лиги 1 «Марсель» на выезде победил «ПСЖ» со счетом 1:0.

    В этой игре главный арбитр Жером Брисар показал футболистам 17 желтых и красных карточек.

    Как сообщает Opta, это рекорд французского чемпионата в 21-м веке.

    На счету игроков «ПСЖ» пять предупреждений и три удаления, у «Марселя» семь желтых и две красных карточки.

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    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10514

      Cules2013 1 час назад

      Марсель, конечно, в своём репертуаре, но парижане, как не умели проигрывать, так и не умеют. Вот поэтому ЛЧ они возьмут ещё не скоро, пока что не сменится мировоззрение, мышление в голове. В этот ковидный розыгрыш ЛЧ у них был шанс показать себя, и вроде проклёвывался и характер, и даже некая зрелость у команды, но, как оказалось, только что проклёвывался. Первые же игры нового сезона - и узнаю старый добрый ПСЖ, который не уважает соперников, и не умеет проигрывать.

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      Рейтинг: +11410

      Garrincha58 1 час назад

      пижоны и ПСЖы вели себя по скотски особенно Неймар и верблюд ДиМария его надо было ещё в первом тайме уволить за плевок в игрока тем более плеваться в условиях пандемии это просто скотство

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