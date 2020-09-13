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    АПЛ. «Ньюкасл» обыграл в гостях «Вест Хэм»

    В первом туре АПЛ «Ньюкасл» выиграл в гостях у «Вест Хэма» со счетом 2:0.

    «Ньюкасл» занимает в турнирной таблице третье место, «Вест Хэм» – 18-й.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Вест Хэм – Ньюкасл – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уилсон, 56; Хендрик, 87

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2020 22:35
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