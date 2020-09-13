АПЛ. «Ньюкасл» обыграл в гостях «Вест Хэм»

В первом туре АПЛ «Ньюкасл» выиграл в гостях у «Вест Хэма» со счетом 2:0.
«Ньюкасл» занимает в турнирной таблице третье место, «Вест Хэм» – 18-й.
Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур
Вест Хэм – Ньюкасл – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Уилсон, 56; Хендрик, 87
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В первом туре АПЛ «Ньюкасл» выиграл в гостях у «Вест Хэма» со счетом 2:0.
«Ньюкасл» занимает в турнирной таблице третье место, «Вест Хэм» – 18-й.
Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур
Вест Хэм – Ньюкасл – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Уилсон, 56; Хендрик, 87