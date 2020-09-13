Бьелса: «Лидс» на протяжении значительных отрезков матча играл с «Ливерпулем» на равных»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса подвел итог матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:4). Новичок турнира пропустил решающий гол с пенальти.
«Нейтрализовать «Ливерпуль» сложно. После перерыва мы с трудом доставляли мяч в атаку. Однако мы помешали сопернику играть в его стиле. На протяжении значительных отрезков мы действовали на равных», – считает аргентинец.
- «Лидс» играет в АПЛ впервые с 2004 года.
- В следующем туре команда сыграет с «Фулхэмом».
- В прошлом сезоне «Лидс» взял Чемпионшип.
Источник: ВВС