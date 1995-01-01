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    Бьелса: «Лидс» на протяжении значительных отрезков матча играл с «Ливерпулем» на равных»

    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса подвел итог матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:4). Новичок турнира пропустил решающий гол с пенальти.

    «Нейтрализовать «Ливерпуль» сложно. После перерыва мы с трудом доставляли мяч в атаку. Однако мы помешали сопернику играть в его стиле. На протяжении значительных отрезков мы действовали на равных», – считает аргентинец.

    • «Лидс» играет в АПЛ впервые с 2004 года.
    • В следующем туре команда сыграет с «Фулхэмом».
    • В прошлом сезоне «Лидс» взял Чемпионшип.

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    Источник: ВВС

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