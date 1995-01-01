«Динамо» – «Рубин»: казанцы в последних четырех встречах забивали не менее двух голов

В 16:30 по Москве начнется матч седьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином». Казанцы в последних четырех встречах чемпионата России забивали как минимум два гола.

За шесть туров «Рубин» забил десять голов. «Динамо» отправляет мяч в чужие ворота в сезоне РПЛ в среднем один раз за игру.