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    «Динамо» – «Рубин»: казанцы в последних четырех встречах забивали не менее двух голов

    В 16:30 по Москве начнется матч седьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином». Казанцы в последних четырех встречах чемпионата России забивали как минимум два гола.

    За шесть туров «Рубин» забил десять голов. «Динамо» отправляет мяч в чужие ворота в сезоне РПЛ в среднем один раз за игру.

    • «Динамо» идет в таблице четвертым.
    • «Рубин» в случае победы поднимется в зону Лиги Европы.
    • В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись минимальными гостевыми победами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2289

      Masteralex 19 минут назад

      Рубин в случае победы подымется в зону лиги Европы с шансом 1%, что за тупой развод

      0
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      Рейтинг: +8110

      paracetamol 1 час назад

      Дырнамо с первых минут построит афтобус. Так что Казан ничего не забьет!

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