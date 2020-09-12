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    Сборная России – о фото Агутина с Акинфеевым: «Песню «Все в твоих руках» Леонид написал про Игоря»

    Пресс-служба сборной России прокомментировала совместную фотографию экс-вратаря команды Игоря Акинфеева и певца Леонида Агутина. Она доступна ниже.

    «Мало кто знает, но песню «Всe в твоих руках» Леонид Агутин написал про Игоря Акинфеева», – написала сборная в твиттере.

    • Акинфеев играл за сборную с 2003 по 2018 год.
    • Он участвовал в двух чемпионатах мира.
    • Вратарь всю карьеру проводит в ЦСКА.

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    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1660

      ALEX ML 52 минуты назад

      С неба падал васер, варум ты не пришла?

      0
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      Рейтинг: +18188

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Интересно, а про кого написал песню М. Круг "Приходите в мой дом, мои двери открыты" ?...

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