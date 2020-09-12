Сборная России – о фото Агутина с Акинфеевым: «Песню «Все в твоих руках» Леонид написал про Игоря»

Пресс-служба сборной России прокомментировала совместную фотографию экс-вратаря команды Игоря Акинфеева и певца Леонида Агутина. Она доступна ниже.

«Мало кто знает, но песню «Всe в твоих руках» Леонид Агутин написал про Игоря Акинфеева», – написала сборная в твиттере.

Акинфеев играл за сборную с 2003 по 2018 год.

Он участвовал в двух чемпионатах мира.

Вратарь всю карьеру проводит в ЦСКА.