Сборная России – о фото Агутина с Акинфеевым: «Песню «Все в твоих руках» Леонид написал про Игоря»

С неба падал васер, варум ты не пришла?
Пресс-служба сборной России прокомментировала совместную фотографию экс-вратаря команды Игоря Акинфеева и певца Леонида Агутина. Она доступна ниже.
«Мало кто знает, но песню «Всe в твоих руках» Леонид Агутин написал про Игоря Акинфеева», – написала сборная в твиттере.
- Акинфеев играл за сборную с 2003 по 2018 год.
- Он участвовал в двух чемпионатах мира.
- Вратарь всю карьеру проводит в ЦСКА.
Мало кто знает, но песню «Всe в твоих руках» Леонид Агутин написал про Игоря Акинфеева #НашиПарни pic.twitter.com/bw0Fy0hAwB— Сборная России (@TeamRussia) September 12, 2020