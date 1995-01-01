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    Джикия – перед дерби с ЦСКА: «Настроение – бомба. Хотим сделать подарок Тедеско»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против ЦСКА. Сегодня, 12 сентября, день рождения у главного тренера Доменико Тедеско.

    «Отдыхать некогда. Всегда приятно играть и тем более побеждать, что мы сделали со сборной. Можно сказать, это приятная усталость. Настроение — бомба. Приятно, что мою работу высоко оценивают. Постараюсь держать планку и иногда становиться лучшим игроком матча.

    Подарок главному тренеру хотим сделать завтра, 13 сентября. Сегодня организовали традиционной тоннель. Пару раз в печень пробили неплохо. Всe нормально, как и всегда», – заверил Джикия.

    • Дерби начнется в 19:00 по Москве.
    • «Спартак» возглавит таблицу, если не проиграет.
    • ЦСКА идет пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4842

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Лучше бы Джикия молчал . Играет в этом сезоне не важно ! Почему то его за какие то старые заслуги пытаются хвалить...

      0
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      Рейтинг: +4462

      knikos 19 минут назад

      Надеюсь , что после игры эта бомба взорвётся в виде спамовских пуканов !

      0
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