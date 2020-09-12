Джикия – перед дерби с ЦСКА: «Настроение – бомба. Хотим сделать подарок Тедеско»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против ЦСКА. Сегодня, 12 сентября, день рождения у главного тренера Доменико Тедеско.

«Отдыхать некогда. Всегда приятно играть и тем более побеждать, что мы сделали со сборной. Можно сказать, это приятная усталость. Настроение — бомба. Приятно, что мою работу высоко оценивают. Постараюсь держать планку и иногда становиться лучшим игроком матча.

Подарок главному тренеру хотим сделать завтра, 13 сентября. Сегодня организовали традиционной тоннель. Пару раз в печень пробили неплохо. Всe нормально, как и всегда», – заверил Джикия.