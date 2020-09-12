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  • Джикия – перед дерби с ЦСКА: «Настроение – бомба. Хотим сделать подарок Тедеско»

Джикия – перед дерби с ЦСКА: «Настроение – бомба. Хотим сделать подарок Тедеско»

12 сентября 2020, 21:41
16

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против ЦСКА. Сегодня, 12 сентября, день рождения у главного тренера Доменико Тедеско.

«Отдыхать некогда. Всегда приятно играть и тем более побеждать, что мы сделали со сборной. Можно сказать, это приятная усталость. Настроение — бомба. Приятно, что мою работу высоко оценивают. Постараюсь держать планку и иногда становиться лучшим игроком матча.

Подарок главному тренеру хотим сделать завтра, 13 сентября. Сегодня организовали традиционной тоннель. Пару раз в печень пробили неплохо. Всe нормально, как и всегда», – заверил Джикия.

  • Дерби начнется в 19:00 по Москве.
  • «Спартак» возглавит таблицу, если не проиграет.
  • ЦСКА идет пятым.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Спартак Джикия Георгий Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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knikos
1599936427
Надеюсь , что после игры эта бомба взорвётся в виде спамовских пуканов !
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САДЫЧОК
1599937079
Лучше бы Джикия молчал . Играет в этом сезоне не важно ! Почему то его за какие то старые заслуги пытаются хвалить...
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Nerlinger
1599938030
Крен вашему цыгану!!! А не победа!!!
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derrik2000
1599938126
Лучше бы не косячил в обороне, как практически в каждом из сыгранных матчей, а не языком трепал! Вообще, только ОДНОГО игрока помню, который своей ИГРОЙ сдержал данное публично обещание. Это - ВЛАДИМИР ПЕТРОВ из хоккейного ЦСКА. Помню, как ДВА ГОДА ПОДРЯД сборная Чехословакии становилась чемпионом мира.. Тогда, на "Голубой огонёк" перед новым чемпионатом мира, который должен был состояться именно в Чехословакии, пригласили всю первую тройку Михайлов-Петров-Харламов. Как раз там Петров дал НА ВСЮ СТРАНУ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ выиграть вместе со сборной чемпионат мира. ГДЕ??? В Чехословакии??? Тем более, что в матче 1-го круга (тогда была 2-круговая система) сборная СССР проиграла сборной Чехословакии 6-4. Но общая разница перед матчем с чехами у наших была лучше. Чтобы стать чемпионами мира сборной СССР нужно было выиграть у чехов. И не просто выиграть, а выиграть, как минимум, с разницей в ДВЕ ШАЙБЫ: тогда бы вступали в действие общие показатели по забитым-пропущенным шайбам. И НЕ БЫЛО В ТОМ МАТЧЕ ИГРОКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЛАДИМИР ПЕТРОВ!!!: обгонял, догонял, бросал по воротам, прессинговал, бросался под летящие в ворота Третьяка шайбы... Наши выиграли 3-1 (выигрывали 3-0 по ходу матча) и стали, спустя два года чемпионами мира! ВОТ ЭТО ЧЕЛОВЕК ДАЛ ПУБЛИЧНО СЛОВО!!! А ты пока так... косячник и трепло... Докажи своей игрой, что я ошибаюсь.
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житель СПб
1599939608
Смотрю, что у меня реакция такая же, как и у большинства на сайте: лучше бы не языком чесал, а делал! Причем сначала сделал, а уж потом кратко и скромно сказал. Вот тогда бы - полный респект! Ладно, посмотрим, что получится..
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Fancyfall
1599975021
меньше слов, больше дела. просто сделайте подарок, и тренеру, и нам)
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Masteralex
1599981429
а ещё сегодня день рождения у Заремы, но вспоминая прошлые годы, был уже один такой подарок то ли на день рождения Карреры, то ли Карпина или и того и другого, ну в общем подарок был в пользу ЦСКА, так что у ЦСКА сегодня отличные шансы на победу :)
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