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  • АПЛ. «Лидс» проиграл «Ливерпулю» в первом матче после возвращения, несмотря на три забитых гола

АПЛ. «Лидс» проиграл «Ливерпулю» в первом матче после возвращения, несмотря на три забитых гола

12 сентября 2020, 21:22
13

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» победил в стартовом матче нового сезона «Лидс». Решающий гол был забит с пенальти.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал единолично лучшим игроком АПЛ с начала сезона-2018/19 по голевым пасам (25).

«Ливерпуль» пропустил три гола в двух домашних матчах АПЛ подряд.

Защитник Вирджил ван Дейк с момента дебюта за «Ливерпуль» забил десять голов – больше, чем любой другой центральный защитник лиги за этот период.

Последний раз 5+ голов в матче первого тура АПЛ забивали в 2006 году («Манчестер Юнайтед»«Фулхэм»).

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» с апреля 2017 года.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Ливерпуль – Лидс – 4:3 (3:2)

Голы: 1:0 – Салах, 4 (с пенальти); 1:1 – Харрисон, 12; 2:1 – ван Дейк, 20; 2:2 – Бемфорд, 30; 3:2 – Салах, 33; 3:3 – Клих, 66; 4:3 – Салах, 88 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Лидс
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1599935013
Вот это я понимаю футбол и гол Клиха просто конфетка
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paracetamol
1599936004
Ливер - чемпион!
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DeStar
1599936728
матч не смотрел к сожалению, 2 пенки .. надеюсь было за что) а то вижу лидс очень старался)
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Saracen Jr
1599936906
3 гола алиссону уже о многом говорит. удачи лидсу в дальнейшем, классная команда
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JTherry
1599941536
круто начал "новичок" (без всяких вторых смыслов)), с места - в карьер!
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Kurt Broot
1599973977
И как теперь РПЛ смотреть ???
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Oldtrafford83
1599977993
Наконец то они вернулись,жду матч с Лидсом в этом сезоне больше чем с Ливером и Сити,с ними всегда были знатные зарубы!!!)
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Vladarg
1600014378
Юрген,как никто из других тренеров,наверное,умеет взбудоражить публику игрою своих подопечных.скучать,наблюдая игру Ливерпуля..такого не припомню.
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