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    АПЛ. «Лидс» проиграл «Ливерпулю» в первом матче после возвращения, несмотря на три забитых гола

    Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» победил в стартовом матче нового сезона «Лидс». Решающий гол был забит с пенальти.

    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал единолично лучшим игроком АПЛ с начала сезона-2018/19 по голевым пасам (25).

    «Ливерпуль» пропустил три гола в двух домашних матчах АПЛ подряд.

    Защитник Вирджил ван Дейк с момента дебюта за «Ливерпуль» забил десять голов – больше, чем любой другой центральный защитник лиги за этот период.

    Последний раз 5+ голов в матче первого тура АПЛ забивали в 2006 году («Манчестер Юнайтед»«Фулхэм»).

    «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» с апреля 2017 года.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Ливерпуль – Лидс – 4:3 (3:2)

    Голы: 1:0 – Салах, 4 (с пенальти); 1:1 – Харрисон, 12; 2:1 – ван Дейк, 20; 2:2 – Бемфорд, 30; 3:2 – Салах, 33; 3:3 – Клих, 66; 4:3 – Салах, 88 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2946

      solodealer 5 минут назад

      ...Дааааа...
      Ни хрена себе "новичок"!))))
      Если Лидс и дальше будет по три забивать - будет в зоне евро...
      Если Ливер и дальше будет по три пропускать - будет в зоне стыков))))

      0
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      Рейтинг: +2323

      SarJr 11 минут назад

      3 гола алиссону уже о многом говорит. удачи лидсу в дальнейшем, классная команда

      2
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      Рейтинг: +9896

      DeStar 14 минут назад

      матч не смотрел к сожалению, 2 пенки .. надеюсь было за что) а то вижу лидс очень старался)

      1
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      Рейтинг: +8097

      paracetamol 26 минут назад

      Ливер - чемпион!

      -1
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      Рейтинг: +9738

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Вот это я понимаю футбол и гол Клиха просто конфетка

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