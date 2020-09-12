АПЛ. «Лидс» проиграл «Ливерпулю» в первом матче после возвращения, несмотря на три забитых гола

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» победил в стартовом матче нового сезона «Лидс». Решающий гол был забит с пенальти.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал единолично лучшим игроком АПЛ с начала сезона-2018/19 по голевым пасам (25).

«Ливерпуль» пропустил три гола в двух домашних матчах АПЛ подряд.

Защитник Вирджил ван Дейк с момента дебюта за «Ливерпуль» забил десять голов – больше, чем любой другой центральный защитник лиги за этот период.

Последний раз 5+ голов в матче первого тура АПЛ забивали в 2006 году («Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»).

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» с апреля 2017 года.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Ливерпуль – Лидс – 4:3 (3:2)

Голы: 1:0 – Салах, 4 (с пенальти); 1:1 – Харрисон, 12; 2:1 – ван Дейк, 20; 2:2 – Бемфорд, 30; 3:2 – Салах, 33; 3:3 – Клих, 66; 4:3 – Салах, 88 (с пенальти).

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