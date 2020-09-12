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    «Спартак» показал, как футболисты поздравили Тедеско с днем рождения

    Сегодня, 12 сентября, главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско исполнилось 35 лет.

    Пресс-служба клуба опубликовала видеоролик с кадрами с тренировки, на которой футболисты поздравили немецкого специалиста с днем рождения.

    • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • По итогам шести туров команда лидирует в РПЛ.
    • В воскресенье – дерби с ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6883

      JTherry 1 час назад

      с Днем рождения, Доменико! здоровья и удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      AZ 1 час назад

      Щас его еще Аларм с Боратом поздравят... Главные болельщики красно-белых...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +263

      Отчим_Бората > AZ 56 минут назад

      .... Им некогда..... Сказали, что будут учить уроки.... Но из комнаты раздаются какие-то визги..... Чёт прям стыдно за них...

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