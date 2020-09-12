«Спартак» показал, как футболисты поздравили Тедеско с днем рождения

Сегодня, 12 сентября, главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско исполнилось 35 лет.

Пресс-служба клуба опубликовала видеоролик с кадрами с тренировки, на которой футболисты поздравили немецкого специалиста с днем рождения.

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.

По итогам шести туров команда лидирует в РПЛ.

В воскресенье – дерби с ЦСКА.