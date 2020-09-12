«Спартак» показал, как футболисты поздравили Тедеско с днем рождения

с Днем рождения, Доменико! здоровья и удачи!
Сегодня, 12 сентября, главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско исполнилось 35 лет.
Пресс-служба клуба опубликовала видеоролик с кадрами с тренировки, на которой футболисты поздравили немецкого специалиста с днем рождения.
- Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- По итогам шести туров команда лидирует в РПЛ.
- В воскресенье – дерби с ЦСКА.
Поздравили Главного с Днeм рождения pic.twitter.com/9dt0Dvwf58— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2020